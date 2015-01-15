美股业绩：花旗第四季获利下降，因受法律诉讼和重组费用牵连

路透1月15日 - 花旗 第四季勉强实现盈利，因计入了35亿美元法律诉讼和解和业务重组支出。

花旗公布的上述支出数字和执行长Mike Corbat在12月作出的预估相符，但其获利低于市场平均预估。

经调整后，花旗净利降至3.46亿美元，合每股0.06美元，上年同期为26亿美元，合每股0.82美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预期为，不扣除特殊项目支出，每股盈利0.09美元。

花旗股价周四盘初重挫2.8%，报47.70美元。

经调整后营收下降0.8%，主要是因美元走强，和固定收益交易业务业绩下滑。

花旗是以资产计全美第三大银行，是全球业务覆盖范围最广的美国大型银行，约半数收入来自海外。

固定收益市场的状况仍然严峻，花旗第四季固定收益业务营收骤降16%，远远超过了稍早预期的下降5%。摩根大通 也报告固定收益业务营收急挫14%。

受美元走强影响，12月债券交易变得十分震荡，使得很多投资者对债市退避三舍。

不计入汇率因素，消费者银行业务营收增长3%，因北美消费者银行业务表现良好，以及出售抵押贷款债券获得的一次性收入。

自2012年高沛德(Michael Corbat)出任首席执行长以来，花旗已计入了近34亿美元的重组支出，其中包括关闭或出售在16个国家的零售银行业务。

经调整后，第四季营运支出增长21%。

花旗不得不将通过削减成本节省下来的资金用于加强风险控制和满足更为严苛的资本要求。

花旗最近官司缠身，主要与政府调查被指全球多家银行操纵汇市、伦敦同业拆息以及违反反洗钱规定有关。美国司法部和美国联邦储备理事会(FED/美联储)还可能对该行采取其他的法律行动。

花旗在处置金融危机遗留下来的不良资产组合方面取得了进一步进展，花旗将这部分不良资产纳入花旗控股(Citi Holdings)，第四季实现收入13.1亿美元，不及第三季的15.9亿美元，因出售资产的收入减少。(完)