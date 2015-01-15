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债券 | 2015年 1月 16日 星期五 01:10 BJT

欧元债市：法国和比利时公债表现落后，因瑞士央行放弃瑞郎/欧元汇价上限

* 法国和比利时公债被视为瑞士央行在欧元区投资的主要目标

* 德债收益率触及纪录低位

* 欧洲央行下周会议宣布量化宽松政策的可能性为70%-路透调查

* 意大利发售30年期新债

路透伦敦1月15日 - 法国和比利时公债周四表现不及其他欧元区公债，此前瑞士央行意外放弃瑞郎/欧元汇价上限，意味了瑞士央行买入欧元计价公债的力度将下降。

从短期至七年期的瑞士公债收益率在负值区域内进一步下降，因瑞士央行也表示，央行将向银行的瑞郎存款收费。

在瑞士央行干预汇市以扞卫瑞郎/欧元上限和防止通缩期间，法国和比利时公债被视为瑞士央行在欧元区投资的主要目标。

10年期法国和比利时公债收益率上升2个基点，分别报0.67%和0.64%，和指标德债收益率跌至纪录低位0.402%的走势相反。分析师排除法国和比利时公债将在长时间被抛售的可能性，称瑞士央行放弃瑞郎/欧元汇价上限的行动将被未来欧洲央行出台购债计划-量化宽松政策-所抵销。欧洲央行可能最快在下周政策会议上公布这一行动。

路透调查显示，分析师预计欧洲央行实施购买主权债计划的可能性达到90%，12月15日调查时为70%。调查显示，欧洲央行在1月22日会议宣布量化宽松政策的可能性为70%。

“瑞士央行是(欧元区公债的)大买家之一...但(瑞士央行放弃瑞郎/欧元汇价上限对欧元区公债市场的影响)将会被未来欧洲央行采取量化宽松政策所盖过，”DZ Bank策略师Daniel Lenz说。

10年期比利时/德债收益率差升至逾20个基点，脱离七年低位18个基点。10年期法国/德债收益率差从五年低位22个基点反弹。

对欧洲央行量化宽松政策的预期拉低欧元区公债收益率至历来低位，吸引了一些二线国家发售长期公债。意大利发售30年期公债。

10年期意大利公债收益率 小跌，报1.74%，略高于周三所及的纪录低位1.71%。(完)

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