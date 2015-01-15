欧元债市：法国和比利时公债表现落后，因瑞士央行放弃瑞郎/欧元汇价上限

澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元和欧元徘徊于数月低点附近
澳元和新西兰元兑英镑勉力挣扎。英镑兑澳元跳涨至1.7484，为9月以来的最高位；英镑兑新西兰元涨至接近两年高点1.8757。
* 法国和比利时公债被视为瑞士央行在欧元区投资的主要目标
* 德债收益率触及纪录低位
* 欧洲央行下周会议宣布量化宽松政策的可能性为70%-路透调查
* 意大利发售30年期新债
路透伦敦1月15日 - 法国和比利时公债周四表现不及其他欧元区公债，此前瑞士央行意外放弃瑞郎/欧元汇价上限，意味了瑞士央行买入欧元计价公债的力度将下降。
从短期至七年期的瑞士公债收益率在负值区域内进一步下降，因瑞士央行也表示，央行将向银行的瑞郎存款收费。
在瑞士央行干预汇市以扞卫瑞郎/欧元上限和防止通缩期间，法国和比利时公债被视为瑞士央行在欧元区投资的主要目标。
10年期法国和比利时公债收益率上升2个基点，分别报0.67%和0.64%，和指标德债收益率跌至纪录低位0.402%的走势相反。分析师排除法国和比利时公债将在长时间被抛售的可能性，称瑞士央行放弃瑞郎/欧元汇价上限的行动将被未来欧洲央行出台购债计划-量化宽松政策-所抵销。欧洲央行可能最快在下周政策会议上公布这一行动。
路透调查显示，分析师预计欧洲央行实施购买主权债计划的可能性达到90%，12月15日调查时为70%。调查显示，欧洲央行在1月22日会议宣布量化宽松政策的可能性为70%。
“瑞士央行是(欧元区公债的)大买家之一...但(瑞士央行放弃瑞郎/欧元汇价上限对欧元区公债市场的影响)将会被未来欧洲央行采取量化宽松政策所盖过，”DZ Bank策略师Daniel Lenz说。
10年期比利时/德债收益率差升至逾20个基点，脱离七年低位18个基点。10年期法国/德债收益率差从五年低位22个基点反弹。
对欧洲央行量化宽松政策的预期拉低欧元区公债收益率至历来低位，吸引了一些二线国家发售长期公债。意大利发售30年期公债。
10年期意大利公债收益率 小跌，报1.74%，略高于周三所及的纪录低位1.71%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)
澳元和新西兰元兑英镑勉力挣扎。英镑兑澳元跳涨至1.7484，为9月以来的最高位；英镑兑新西兰元涨至接近两年高点1.8757。
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路透上海5月5日 - 尽管中国央行公开市场周五本周内第二次暂停操作，但并无碍银行 间资金面继续向好趋势，股份制大行出资意愿进一步改善，主要回购利率下行明显，机构轧 平头寸难度较前几日继续改观。 交易员指出，月初资金趋缓也属情理之中，但央行维持资金面紧平衡，继续稳步去杠 杆态度坚定，未来还需继续关注其进一步动向。 “资金松下来了，大行也不像前几天那么捂着了，都在不同程度融出，股份制也出的量 比较多一些。”上海一银行交易员称，逆回购暂停影响不大，月初可能大家的心态也在慢慢 恢复。 华中一银行交易员表示，本周到期MLF未续做，逆回购也暂停两次，本来月初前几天资 金状况还偏紧，但昨天跟今天明显改善很多，判断应该是有资金进来，不排除是财政存款的 陆续投放的可能性。 央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。这 是本周四个工作日中的第二次暂停操作。据此计算，本周将净投放100亿元人民币。[CN/MMT CN] “隔夜和七天回购开盘利率目前看稳住了，央妈逆回购