金属期市：期铜扳回部份跌幅，消费者纷纷入市对冲

* 买家在低位吸纳，交易商预计期铜升幅有限

* 消费者对铜对冲有很大兴致

路透伦敦1月15日 - 伦敦期铜周四攀升，因为出现低接买盘、空头回补和消费者对冲。上日期铜创逾三年来最大单日跌幅，但预料后市将进一步下跌。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升1.7%，至每吨5,640美元。周三重挫5.3%，为2011年10月来最大单日跌幅。

期铜周三盘中一度暴跌超过8%，至五年半低位每吨5,353.25美元，因世界银行下调全球成长预估且油价下滑，令对经济和需求忧虑加重。

“金融投资者可能对部份空头仓位获利了结，其他投资者趁低买入，我的同事称，消费者对冲铜的兴致浓厚，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。

“他们热衷于在当前价格水平对冲其铜需求，甚至是在较长时期。”

三个月期铜成交量急升至超过17,000口，周四开盘时交投淡静，这是市场在昨日大跌后不寻常的情况，暗示很多实货市场买家离场观望，等待尘埃落定。

一些交易商表示，卖家在每吨5,650美元上方浮现，买家在大约5,500-5,450美元伺机入市。

“从基本面看，目前价格没有理据支撑，但我认为目前基本面不是带动市场的主要因素，所以要看技术因素，下一道支撑水平是5,000-5,230美元。”他说。

上海期交所主力3月期铜 缩减跌幅至下跌2.9%，报每吨40,920元人民币，隔夜时曾下跌近5%。

反映实货需求疲弱，上海保税仓库铜溢价周三攀升仅5美元。

日本11月核心机械订单增幅低于预期，因制造业订单下降。该数据表明出于对国内需求低迷的担忧，企业仍对资本支出持谨慎态度。11月核心机械订单较前月增长1.3%，路透调查分析师预估为增长5.0% 。10月为下降6.4%。

瑞士央行周四出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。瑞郎/欧元应声大涨，突破之前设定的1.20上限，并引发了市场对于出口导向型的瑞士经济的担忧。

其他金属从上日触及的数个月低位反弹，期铝 收报1,791美元，上涨1%。期锌 上涨1.3%，收报2,063美元。期镍 收高1.2%，报14,475美元。期铅 升0.7%，收报每吨1,780美元。

期锡 收跌0.1%，报19,355美元。(完)

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