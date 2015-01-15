金属期市：期铜扳回部份跌幅，消费者纷纷入市对冲

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 买家在低位吸纳，交易商预计期铜升幅有限
* 消费者对铜对冲有很大兴致
路透伦敦1月15日 - 伦敦期铜周四攀升，因为出现低接买盘、空头回补和消费者对冲。上日期铜创逾三年来最大单日跌幅，但预料后市将进一步下跌。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升1.7%，至每吨5,640美元。周三重挫5.3%，为2011年10月来最大单日跌幅。
期铜周三盘中一度暴跌超过8%，至五年半低位每吨5,353.25美元，因世界银行下调全球成长预估且油价下滑，令对经济和需求忧虑加重。
“金融投资者可能对部份空头仓位获利了结，其他投资者趁低买入，我的同事称，消费者对冲铜的兴致浓厚，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。
“他们热衷于在当前价格水平对冲其铜需求，甚至是在较长时期。”
三个月期铜成交量急升至超过17,000口，周四开盘时交投淡静，这是市场在昨日大跌后不寻常的情况，暗示很多实货市场买家离场观望，等待尘埃落定。
一些交易商表示，卖家在每吨5,650美元上方浮现，买家在大约5,500-5,450美元伺机入市。
“从基本面看，目前价格没有理据支撑，但我认为目前基本面不是带动市场的主要因素，所以要看技术因素，下一道支撑水平是5,000-5,230美元。”他说。
上海期交所主力3月期铜 缩减跌幅至下跌2.9%，报每吨40,920元人民币，隔夜时曾下跌近5%。
反映实货需求疲弱，上海保税仓库铜溢价周三攀升仅5美元。
日本11月核心机械订单增幅低于预期，因制造业订单下降。该数据表明出于对国内需求低迷的担忧，企业仍对资本支出持谨慎态度。11月核心机械订单较前月增长1.3%，路透调查分析师预估为增长5.0% 。10月为下降6.4%。
瑞士央行周四出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。瑞郎/欧元应声大涨，突破之前设定的1.20上限，并引发了市场对于出口导向型的瑞士经济的担忧。
其他金属从上日触及的数个月低位反弹，期铝 收报1,791美元，上涨1%。期锌 上涨1.3%，收报2,063美元。期镍 收高1.2%，报14,475美元。期铅 升0.7%，收报每吨1,780美元。
期锡 收跌0.1%，报19,355美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。