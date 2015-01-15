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货币新闻 | 2015年 1月 16日 星期五 03:48 BJT

纽约期市： 期糖上涨至五周高位，加工数据不佳拖累可可期货下跌

路透纽约/伦敦1月15日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四急升约3%，至五周高位，因技术性买盘提振价格升穿下行趋势线，没有受到商品市场走弱和美元上涨的影响。

可可期货下滑，因欧洲可可加工数据弱于预期。阿拉比卡咖啡期货下跌，延续本周市场升一日跌一日的走势。

“原糖目前打破了近七个月的下行趋势，”法国兴业银行巴西市场交易部高级董事Michael McDougall说，他所指的是期糖受供应过剩打压出现的一个长期下行趋势。

近月原糖 上升0.42美分，或2.8%，收报每磅15.35美分，盘中升至五周高位15.38美分。

3月白糖期货 收高6.40美元，或1.6%，收报每吨399.80美元。

可可在交投清淡中下跌，此前欧洲可可协会公布2014年第四季可可豆加工数据较上年同期大跌7.4%。

市场等待美国第四季可可加工数据，预估区间宽阔，为同比2%的升幅至4%的跌幅。

伦敦5月可可 下跌4英镑，或0.2%，收报每吨2,015英镑。纽约3月可可价格 收跌15美元，或0.5%，收报每吨2,977美元。

近月3月阿拉比卡咖啡期货 下跌3.20美分，或1.8%，收报每磅1.7665美元。3月罗布斯塔咖啡 上升5美元，或0.3%，收报每吨1,998美元。(完)

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