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市场报道 | 2015年 1月 16日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货触及两个月低位，因出口需求疲弱

路透芝加哥1月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第
七日下跌，交投最活跃的3月小麦触及两个月低位，经纪称因技术性卖出
和出口需求疲弱，小麦价格在收市前的一个小时缩减跌幅。
    
    埃及国家谷物采购机构称在标购中买入24万吨法国小麦，在2月19-28
日装运。分析师称，没有美国小麦出售，反映美国小麦价格高企。
    
    美国大平原小麦种植带预期下周有雨，将有利作物，也打压小麦市场
。
    
    美国农业部称，最新一周出口销售2014/15年美国小麦28.47万吨，接
近25-45万吨交易预估区间低端，最新一周出口销售2015/16年小麦9.24万
吨。
    
    Informa Economics预计2015/16年美国所有小麦产量为21.51亿蒲式
耳，高于2014/15年的20.26亿。

    CBOT-3月小麦合约 收报每蒲式耳5.32-3/4美元，日内下跌5美分
。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为92,065口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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