芝加哥期市：CBOT小麦期货触及两个月低位，因出口需求疲弱

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透芝加哥1月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第 七日下跌，交投最活跃的3月小麦触及两个月低位，经纪称因技术性卖出 和出口需求疲弱，小麦价格在收市前的一个小时缩减跌幅。 埃及国家谷物采购机构称在标购中买入24万吨法国小麦，在2月19-28 日装运。分析师称，没有美国小麦出售，反映美国小麦价格高企。 美国大平原小麦种植带预期下周有雨，将有利作物，也打压小麦市场 。 美国农业部称，最新一周出口销售2014/15年美国小麦28.47万吨，接 近25-45万吨交易预估区间低端，最新一周出口销售2015/16年小麦9.24万 吨。 Informa Economics预计2015/16年美国所有小麦产量为21.51亿蒲式 耳，高于2014/15年的20.26亿。 CBOT-3月小麦合约 收报每蒲式耳5.32-3/4美元，日内下跌5美分 。 今日CBOT小麦期货预估成交量为92,065口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。