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货币新闻 | 2015年 1月 16日 星期五 05:10 BJT

美股盘后：英特尔公布业绩后，股价下挫1.7%

路透纽约1月15日 - 晶片巨擘英特尔 在周四美股盘后交易中下挫1.7%，此前该公司公布季度业绩。

英特尔 公布第四季营收147亿美元，每股盈利(EPS)为0.74美元。

根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔第四季每股盈利0.66美元，营收为147.1亿美元。

英特尔预计第一季营收为137亿美元，加减5亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔第一季营收为137.6亿美元。(完)
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