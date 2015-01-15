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货币新闻 | 2015年 1月 16日 星期五 05:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.61%，Nasdaq指数下挫1.48%

路透纽约1月15日 - 美国股市周四连跌第五日，因银行业绩令人失望，且投资者担心全球经济疲弱对美国企业季报带来潜在影响。

标普500指数收在2,000点以下，为约一个月来首次，且收在120日移动均线以下。

道琼工业指数 收跌106.38点，或0.61%，至17,320.71点；标准普尔500指数 收挫18.60点，或0.92%，至1,992.67点；Nasdaq指数 回落68.498点，或1.48%，收报4,570.824点。(完)
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