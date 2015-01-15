国际油市：油价收低，午盘一度大涨

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 美国劳工部称最新一周初请失业金人数增加
* 费城联储报告显示制造业活动增速放缓
* 美银美林下调原油价格预估
路透纽约1月15日 - 原油价格周四下滑，因美元上涨和预期需求不断下降，令油价周三大涨可能是在七个月连跌后触底的希望破灭。
“我认为今日的走势证明了昨日上涨可能只是昙花一现，”United-ICAP技术分析师Brian LaRose说。
周三原油创两年半来最大单日升幅，且升势延续至周四早盘，两份指标原油合约均升至50美元之上，但之后回吐升幅。
今日交投震荡，美国原油价格早盘短暂高过布兰特原油。今日是布兰特原油合约的最后一个交易日。
“本周走势非常震荡，”Frost & Sullivan的Carl Larry说，“很多经济数据出炉，导致油市表现反覆。”
布兰特原油 结算价报每桶47.67美元，下跌1.02美元。美国原油 结算价报每桶46.25美元，下挫2.23美元。
瑞士央行周四出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。瑞郎/欧元应声大涨。
不过，美元在今日整日走势反覆，且预期全球需求不断下降，令市场受压。
美国劳工部公布，截至1月10日当周初请失业金人口增加1.9万人。美国12月生产者物价录得逾三年来最大降幅，因能源成本骤降。
美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区1月制造业活动指数为6.3，为2014年2月来最低。预估为19.9，12月为24.3。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，包括中国在内的许多经济体的投资和消费疲弱。
美银美林周四下调原油价格预估，预计今年首季布兰特原油最低可能触及31美元。
石油输出国组织(OPEC)在其月报中预计，2015年对该组织的原油日需求将降至2,878万桶，将创下2004年以来的最低。
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。