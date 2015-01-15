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亚洲 | 2015年 1月 16日 星期五 05:45 BJT

纽约期市：出口销售数据强劲带动期棉上涨，但因经济忧虑而缩减升幅

路透纽约1月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四跳升，因出口销售好于预期且中国买需稳健，但因担心宏观经济状况不断走弱，令期棉很快缩减涨幅。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 上涨0.51美分，或0.9%，收报每磅59.49美分，为1月5日以来最大单日升幅。

在美国农业部周度出口数据公布后，期棉上升最多2.2%，至60.27美分日内高位。农业部报告显示，截至1月8日该周新销售441,800包陆地棉，创销售年度高位。

“美国出口销售数据是一个很大的意外，”在农业部报告后Wedbush Securities资深棉花专家Sharon Johnson撰写的报告称。

上周装运棉花达到227,800包，也创销售年度高位，较之前一周上升11%。

交易商表示，向中国的新销售特别强劲，达到184,500包。

Plexus Cotton Ltd风险管理董事说，出口销售数据较大部份市场预期高大约一倍。他说，数据令人意外，引发投机者一轮回补空头。

　　但棉价缩减升幅，但预期全球经济成长疲弱和其他商品市场走低。(完)

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