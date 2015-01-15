纽约期市：出口销售数据强劲带动期棉上涨，但因经济忧虑而缩减升幅

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透纽约1月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四跳升，因出口销售好于预期且中国买需稳健，但因担心宏观经济状况不断走弱，令期棉很快缩减涨幅。
交投最活跃的ICE-3月期棉合约 上涨0.51美分，或0.9%，收报每磅59.49美分，为1月5日以来最大单日升幅。
在美国农业部周度出口数据公布后，期棉上升最多2.2%，至60.27美分日内高位。农业部报告显示，截至1月8日该周新销售441,800包陆地棉，创销售年度高位。
“美国出口销售数据是一个很大的意外，”在农业部报告后Wedbush Securities资深棉花专家Sharon Johnson撰写的报告称。
上周装运棉花达到227,800包，也创销售年度高位，较之前一周上升11%。
交易商表示，向中国的新销售特别强劲，达到184,500包。
Plexus Cotton Ltd风险管理董事说，出口销售数据较大部份市场预期高大约一倍。他说，数据令人意外，引发投机者一轮回补空头。
但棉价缩减升幅，但预期全球经济成长疲弱和其他商品市场走低。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。