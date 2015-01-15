《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月15日

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 35.16 -0.57 -1.60 1149001
搜狐 49.39 -1.75 -3.41 223225
网易 106.70 +1.84 +1.75 568137
百度 215.97 -0.85 -0.39 2329779
台湾
台湾积体电路 22.89 +1.83 +8.69 4847114
联电 2.38 +0.00 +0.00 190098
日月光 6.44 +0.26 +4.21 300868
硅品精密 7.88 +0.22 +2.87 1249230
和信超媒体 0.82 -0.01 -1.20 94298
友达 5.75 +0.01 +0.17 213327
中华电信 29.67 +0.11 +0.37 22531
台湾国际航电 50.82 -0.98 -1.89 1241210
香港
中国移动 62.68 +0.50 +0.80 207164
中国联通 14.90 -0.01 -0.07 52309
中国电信 57.02 -1.00 -1.72 8589
中芯国际 4.55 +0.01 +0.22 12374
电讯盈科 6.84 +0.03 +0.44 228
(完)
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路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。