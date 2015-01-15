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亚洲 | 2015年 1月 16日 星期五 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 35.16 -0.57 -1.60 1149001

搜狐 49.39 -1.75 -3.41 223225

网易 106.70 +1.84 +1.75 568137

百度 215.97 -0.85 -0.39 2329779

台湾

台湾积体电路 22.89 +1.83 +8.69 4847114

联电 2.38 +0.00 +0.00 190098

日月光 6.44 +0.26 +4.21 300868

硅品精密 7.88 +0.22 +2.87 1249230

和信超媒体 0.82 -0.01 -1.20 94298

友达 5.75 +0.01 +0.17 213327

中华电信 29.67 +0.11 +0.37 22531

台湾国际航电 50.82 -0.98 -1.89 1241210

香港

中国移动 62.68 +0.50 +0.80 207164

中国联通 14.90 -0.01 -0.07 52309

中国电信 57.02 -1.00 -1.72 8589

中芯国际 4.55 +0.01 +0.22 12374

电讯盈科 6.84 +0.03 +0.44 228

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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