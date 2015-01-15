《美国上市公司业绩公布日程表》--1月16日至1月23日

法国政治：四分之一选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
汤森路透1月15日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 1月16日 BMO Q4 2014 Comerica Inc 1月16日 BMO Q4 2014 高盛(Goldman Sachs) 1月16日 BMO Q4 2014 PNC Financial Services Group Inc 1月16日 BMO Q4 2014 SunTrust Banks Inc 1月20日 BMO Q4 2014 Allegheny Technologies Inc 1月20日 BMO Q4 2014 Baker Hughes Inc 1月20日 AMC Q3 2015 CA Inc 1月20日 BMO Q4 2014 Halliburton Co 1月20日 AMC Q4 2014 国际商业机器(IBM)公司 1月20日 BMO Q4 2014 强生(Johnson & Johnson) 1月20日 BMO Q4 2014 摩根士丹利(Morgan Stanley) 1月20日 AMC Q4 2014 Netflix Inc 1月20日 BMO Q4 2014 Regions Financial Corp 1月21日 AMC Q4 2014 美国运通(American Express) 1月21日 AMC Q4 2014 Discover Financial Services 1月21日 AMC Q4 2014 eBay Inc 1月21日 21:00 Q1 2015 F5 Networks Inc 1月21日 BMO Q4 2014 Fifth Third Bancorp 1月21日 AMC Q4 2014 Navient Corp 1月21日 BMO Q4 2014 Northern Trust Corp 1月21日 BMO Q4 2014 UnitedHealth Group Inc 1月21日 AMC Q4 2014 United Rentals Inc 1月21日 BMO Q4 2014 U.S. Bancorp 1月21日 AMC Q3 2015 Xilinx Inc 1月22日 AMC Q4 2014 Altera Corp 1月22日 BMO Q4 2014 BB&T Corp 1月22日 AMC Q4 2014 Capital One Financial Corp 1月22日 AMC Q4 2014 E*TRADE Financial Corp 1月22日 BMO Q4 2014 Huntington Bancshares Inc 1月22日 AMC Q4 2014 Intuitive Surgical Inc 1月22日 BMO Q1 2015 Johnson Controls Inc 1月22日 BMO Q4 2014 KeyCorp 1月22日 AMC Q2 2015 KLA-Tencor Corp 1月22日 BMO Q3 2015 Precision Castparts Corp 1月22日 AMC Q1 2015 星巴克(Starbucks) 1月22日 BMO Q4 2014 Union Pacific Corp 1月22日 Q4 2014 Verizon Communications Inc 1月23日 BMO Q4 2014 纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon) 1月23日 BMO Q1 2015 Rockwell Collins Inc 1月23日 BMO Q4 2014 通用电气(General Electric) 1月23日 BMO Q4 2014 霍尼韦尔(Honeywell) 1月23日 BMO Q4 2014 金佰利(Kimberly-Clark) 1月23日 BMO Q4 2014 Kansas City Southern 1月23日 BMO Q4 2014 道富银行(State Street Corp) 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 郑茵)
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，