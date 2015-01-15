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亚洲 | 2015年 1月 16日 星期五 06:53 BJT

全球经济：前景黯淡，尽管油价急剧下跌--IMF

IMF同时预计，在中国经济带头放缓下，新兴市场成长将减缓。

而美国相对的强势，对其他国家而言亦被解读为带来些许苦痛。

尽管美国12月经齐数据疲软，令投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会等更久，或许会到10月才升息；但拉加德表示，预期中的货币政策紧缩可能导致金融市场更加动荡，尤其是较贫穷的国家，当地银行及企业近年来借贷较多的美元。

她说，石油及其他商品跌价，已然对尼日利亚、俄罗斯及委内瑞拉造成“庞大的汇率压力”。

“(油价下跌)注入强心针很好，但如果全球经济腿软无力，就于事无补了，”拉加德说。

除了对消费者有利以外，她表示，低油价更是各国降低能源补助，提高支出以消弭贫穷的大好良机。(完)
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