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亚洲 | 2015年 1月 16日 星期五 06:26 BJT

****澳新经济指标预测--1月16日-1月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值       
    
    1月12日当周   
        
    1月16日(五)
    0200 新西兰公债外资持有比例                        12月             --       63.8%
    
    1月19日当周
    
    1月18日-19日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                     12月             --       +0.1%
    
    1月19日(一)
    0030 澳洲新车销售                                  12月             --       -0.6%
    2100 新西兰NZIER企业信心                          第四季            --     净19.0%
         新西兰NZIER产能利用率指数                                      --       90.6%
    
    1月20日-21日    
    2330  澳洲消费者信心                                1月             --       -5.7%
    
    1月20日(二)
    2145  新西兰CPI(较前季)                             第四季           --      +0.3%
                  (较上年同期)                                           --      +1.0%

    1月21日(三)
    2230 澳洲HIA新屋销售(较前月)                        11月             --      +3.0%
    2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)                12月             --       55.2
    
    1月22日(四)  
    2100 新西兰政府债务与GDP之比                   截止11月底           --       27.0%
    
    1月23日(五)
    暂无重要经济数据公布。(完)
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