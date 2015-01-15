澳新经济指标预测--1月16日-1月23日****

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月12日当周 1月16日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 12月 -- 63.8% 1月19日当周 1月18日-19日 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 12月 -- +0.1% 1月19日(一) 0030 澳洲新车销售 12月 -- -0.6% 2100 新西兰NZIER企业信心 第四季 -- 净19.0% 新西兰NZIER产能利用率指数 -- 90.6% 1月20日-21日 2330 澳洲消费者信心 1月 -- -5.7% 1月20日(二) 2145 新西兰CPI(较前季) 第四季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.0% 1月21日(三) 2230 澳洲HIA新屋销售(较前月) 11月 -- +3.0% 2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 55.2 1月22日(四) 2100 新西兰政府债务与GDP之比 截止11月底 -- 27.0% 1月23日(五) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。