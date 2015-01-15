美国股市：连跌第五日，因忧虑全球经济和企业盈利

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 美银和花旗公布业绩后股价下跌
* 美国原油下跌逾4%
* 瑞士央行放弃实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限
* 百思买股价暴跌
* 道指跌0.6%，标普500指数下滑0.9%，Nasdaq指数挫跌1.5%
路透纽约1月15日 - 美国股市周四连跌第五日，因银行业绩令人失望，且投资者担心全球经济疲弱可能对美国企业季报带来影响。
能源股延续近期跌势，因美国原油期货 下挫逾4%，此前美国经济数据引发投资者对原油需求的担忧。标普能源股指数 急跌1.2%。
“我们可能会看到全球经济放缓，面对全球经济衰退，股市恐难以一帆风顺、安然无恙，”Advisors Asset Management执行长Scott Colyer说。
标普500指数收在120日移动均线以下，且在一个月以来首次收在2,000点下方，这是一道重要的心理支持位，这表示了该指数后市可能进一步下跌。CBOE波动率指数 连升第五日，上涨4.2%，至22.39。
汤森路透数据显示，对美国企业第四季盈利的预期已大幅下调，目前预期增幅为3.5%，10月1日时估计为11.2%。
标普金融指数 下滑1.3%。美国以资产计第二大银行--美国银行 公布季度获利下滑14%，因固定收益交易和抵押贷款银行业务营收下滑。 美银股价重挫5.2%，报15.20美元，拖累大盘。花旗 公布季度业绩后，股价急跌3.7%，报47.23美元。
道琼工业指数 收跌106.38点，或0.61%，至17,320.71点；标准普尔500指数 收挫18.60点，或0.92%，至1,992.67点；Nasdaq指数 回落68.498点，或1.48%，收报4,570.824点。
目前标普500指数自12月29日所及纪录高位已回落4.7%。
瑞士央行周四出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。
在美国上市的瑞士企业股价攀升。瑞信 升1.8%，报23.22美元，诺华制药 跳涨3.9%，至100.58美元，因瑞郎暴涨，使美元计价的股票较便宜。
电子产品零售商百思买 暴跌14.1%，至34.30美元，为表现最差的标普500指数成份股。百思买预计其会计年度头两季的同店销售增长将为持平至下跌。
英特尔 在盘后交易中下滑1.1%，报35.80美元，此前公司公布业绩。
美国12月生产者物价录得逾三年来最大降幅，因能源成本骤降。今日公布的另外两项数据显示，纽约州和大西洋沿岸中部地区的制造业活动喜忧参半。
根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约79亿股，高于过去五个交易日的均值73亿股。
纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,995和1,091，比率为1.83:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为2,152和603，比率为3.57:1。
27只标普500指数成份股触及52周新高，17只触及52周新低；30只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，134只触及新低。(完)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。