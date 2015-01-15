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亚洲 | 2015年 1月 16日 星期五 07:22 BJT

日本金融：央行下周或宣布扩大贷款计划规模并延长计划期限--消息

路透东京1月16日 - 据熟悉央行想法的消息人士透露，日本央行下周或决定扩大两项贷款计划的规模，并将计划截止日期从3月份延后。这两项贷款计划是为了鼓励商业银行增加信贷投放。

要求匿名的消息人士称，很多日本央行官员认为，这些贷款计划应在3月的到期日过后继续执行。但目前细节方面还没有形成一致意见，比如计划延长多久，以及扩大到何种规模。

消息人士称，如果九名政策委员会委员能够达成一致，则日本央行下周可能宣布相关决定；如果准备工作需要更长时间，则可能要推迟到下个月宣布。

“银行业者对这些贷款似乎有很大需求，这样的话，就没有道理在3月到期时结束贷款计划，”其中一名消息人士表示。

根据日本央行的“量化质化宽松”计划(QQE)，该行大规模买入公债和高风险资产，从而使经济中的基础货币规模扩大一倍，实现2%的通胀目标。
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