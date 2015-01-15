日本金融：央行下周或宣布扩大贷款计划规模并延长计划期限--消息

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透东京1月16日 - 据熟悉央行想法的消息人士透露，日本央行下周或决定扩大两项贷款计划的规模，并将计划截止日期从3月份延后。这两项贷款计划是为了鼓励商业银行增加信贷投放。
要求匿名的消息人士称，很多日本央行官员认为，这些贷款计划应在3月的到期日过后继续执行。但目前细节方面还没有形成一致意见，比如计划延长多久，以及扩大到何种规模。
消息人士称，如果九名政策委员会委员能够达成一致，则日本央行下周可能宣布相关决定；如果准备工作需要更长时间，则可能要推迟到下个月宣布。
“银行业者对这些贷款似乎有很大需求，这样的话，就没有道理在3月到期时结束贷款计划，”其中一名消息人士表示。
根据日本央行的“量化质化宽松”计划(QQE)，该行大规模买入公债和高风险资产，从而使经济中的基础货币规模扩大一倍，实现2%的通胀目标。
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。