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市场报道 | 2015年 1月 16日 星期五 07:29 BJT

美股业绩：英特尔第一季营收预估令人失望，股价盘后下跌

路透1月15日 - 美国晶片巨擘英特尔 公布的第一季营收和毛利润率预估令投资者失望，股价在周四盘后下跌约2%。

英特尔第四季来自个人电脑业务的营收较第三季下跌大约3%，至89亿美元，令人对个人电脑行业复苏存疑。

根据研究公司IDC提供的数据，2014年第四季全球个人电脑出货下跌2.4%，因第四季个人电脑市场较第三季放缓。

“营收看来有些不及市场预期，且毛利率也略低于预期，”FBR Capital Markets分析师Christopher Rolland说。

“第四季个人电脑业务较我们预期的疲弱，”他说。

英特尔预计2015会计年度首季营收为137.6亿美元，加减5亿美元，毛利率为大约60%，远低于第四季的65.4%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计英特尔首季营收为137.7亿美元。

尽管英特尔超过了本会计年度晶片安装在4,000万台平面电脑的目标，不过，英特尔提供的大量补贴导致其移动业务营运亏损。

截至12月27日第四季的净利为36.6亿美元，或每股收益0.74美元，上年同期分别为26亿美元及0.51美元。

营收增长至147亿美元，上年同期为138亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计英特尔第四季营收为147.1亿美元，每股收益0.66美元。

英特尔在Nasdaq常规交易时段收报36.35美元。(完)
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