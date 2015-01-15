更正-《焦点》瑞士央行突弃瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场

(更正：正文第三段译文“消息公布的前几分钟，瑞郎兑欧元跳涨近30%，上演惊天U型反转。”有误，应为“瑞士央行立场突变，推动瑞郎兑欧元几分钟内就跳涨近30%。”调整标题和补充更新内容。)

* 瑞士央行取消瑞郎/欧元汇价上限，几天前还仍称其是货币政策基石

* 这一突变使得瑞郎兑欧元飙升，打压股市下挫

* 瑞士主要企业警告经济将受创

路透苏黎士1月15日 - 瑞士央行周四出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。此举引发了市场对于出口型瑞士经济的担忧，瑞郎/欧元应声大涨，股市下挫。

而就在几天前，瑞士央行官员还称瑞郎/欧元汇价上限是该国货币政策的基石。此汇价限制是在2011年欧元区金融危机顶峰时引入的，意在防止瑞郎升值导致经济衰退和通缩。

瑞士央行立场突变，推动瑞郎兑欧元几分钟内就跳涨近30%。一周之后，欧洲央行预计将推出大规模公债购买计划。市场臆测，欧洲央行的量化宽松规模将非常庞大，届时瑞士央行将难以守住瑞郎汇价上限。

“今天瑞士央行的决定像一场海啸，对出口产业，旅游业以及整个国家都是如此。”瑞士手表企业斯沃琪(Swatch) 执行长Nick Hayek说。

瑞士央行总裁乔丹在记者会上表示，取消瑞郎汇价上限并非是“恐慌性反应”，而是因为该政策不具有持续性。

在取消汇价上限后，瑞士央行寻求通过降低指标利率来阻止资金流入瑞郎，将目前已然为负的指标利率再下调0.5个百分点至负0.75%。

“目前的汇价表明瑞郎被严重高估，”乔丹表示，“应该会回到更加可持续的水平。市场倾向于对这种意外做出过激的反应。”

**损害信任**

本月稍早，瑞士央行总裁乔丹称汇率上限是“绝对的核心”。副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)周一还在表示，瑞郎汇价上限仍将是央行政策的基石。

“在我看来，这损害了对瑞士央行的信任，该行一直在称能守住汇价限制，”瑞士Sarasin银行的分析师Alessandro Bee称。“我觉得这存在巨大风险。”

与乔丹关系密切的前瑞士央行顾问Ernst Baltensperger上周末表示，瑞士央行应该取消“暂时性”汇价限制。现在看来这好像是发出了政策改变的信号。

新苏黎世报称这种变化“不可避免”。

**瑞士股市大跌**

该消息造成瑞士股市 大跌逾10%。银行股是重灾区，瑞银集团(UBS) 和瑞士信贷 ，1200GMT时跌幅都为14%。奢侈品手表制造商卡地亚(Cartier)母公司Richemont 跌幅更是接近17%。

汤森路透显示，这波跌势导致约1,000亿瑞郎市值蒸发，约相当于这两家大银行市值的总和。

瑞士社会民主党(Social Democrats)主席Christian Levrat称央行此举“将给成千上万的瑞士就业岗位带来严重威胁”。

“我从来没见过一口气跌这么多，太大了。人们可能会买入欧元，但也有可能买进美元和其他货币。”瑞银集团(UBS)一柜员说。

瑞士央行表示，瑞郎汇价限制是保护经济不受严重伤害的特殊临时举措，尽管瑞郎汇率仍处于高位，但自从汇价限制推出后，估值过高的现象整体缓解。

上个月，瑞士央行被迫进一步采取措施守卫汇价限制，称其将向银行的瑞郎存款收费，为1970年代以来首次。当时投资者担心欧元区以及俄罗斯危机深化而买进瑞郎。

瑞士央行还表示，将把三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间从负0.75%至0.25%下调至负1.25%至负0.25%。

**改弦易辙**

Swissquote分析师Ipek Ozkardeskaya表示，瑞士央行可能是在近几日被迫强力干预市场守卫汇价限制后，决定改弦易辙。

在交易前几分钟，瑞郎兑欧元 突破平价水准，达到0.8052瑞郎，之后削减涨幅至1.0255。

惠誉常务董事Ed Parker表示，此举将不会影响到瑞士的AAA评级。