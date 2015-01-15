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亚洲 | 2015年 1月 16日 星期五 07:35 BJT

《全球汇市》欧元全线下挫，瑞士央行汇率决定引发对ECB放宽政策预期

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1632 1.1628 +0.03 -3.84 1.2097

美元/日圆 116.20 116.16 +0.03 -2.91 119.68

欧元/日圆 135.16 135.07 +0.07 -6.64 144.78

美元/瑞郎 0.8535 0.8581 -0.54 -14.14 0.9941

英镑/美元 1.5181 1.5181 +0.00 -2.52 1.5573

美元/加元 1.1954 1.1958 -0.03 +2.89 1.1618

澳元/美元 0.8211 0.8213 -0.02 +0.53 0.8168

新西兰元/美元 0.7826 0.7822 +0.05 +0.37 0.7797

澳元/日圆 95.410 95.380 +0.03 -2.39 97.750

新西兰元/日圆 90.940 90.860 +0.09 -2.54 93.310

英镑/日圆 176.48 176.42 +0.03 -5.31 186.38

澳元/新西兰元 1.0489 1.0493 -0.04 +0.19 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/于春红/戴素萍/陈宗琦；审校 李爽/龚芳/李婷仪/郑茵)
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