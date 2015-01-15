《全球汇市》欧元全线下挫，瑞士央行汇率决定引发对ECB放宽政策预期

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1632 1.1628 +0.03 -3.84 1.2097
美元/日圆 116.20 116.16 +0.03 -2.91 119.68
欧元/日圆 135.16 135.07 +0.07 -6.64 144.78
美元/瑞郎 0.8535 0.8581 -0.54 -14.14 0.9941
英镑/美元 1.5181 1.5181 +0.00 -2.52 1.5573
美元/加元 1.1954 1.1958 -0.03 +2.89 1.1618
澳元/美元 0.8211 0.8213 -0.02 +0.53 0.8168
新西兰元/美元 0.7826 0.7822 +0.05 +0.37 0.7797
澳元/日圆 95.410 95.380 +0.03 -2.39 97.750
新西兰元/日圆 90.940 90.860 +0.09 -2.54 93.310
英镑/日圆 176.48 176.42 +0.03 -5.31 186.38
澳元/新西兰元 1.0489 1.0493 -0.04 +0.19 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/于春红/戴素萍/陈宗琦；审校 李爽/龚芳/李婷仪/郑茵)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。