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货币新闻 | 2015年 1月 16日 星期五 07:57 BJT

《焦点》瑞郎因汇率政策大逆转而窜升，恐为经济带来下滑和通缩威胁

瑞士左翼社会民主党主席Christian Levrat称，这次弃守瑞郎汇率上限是“对瑞士数万个工作岗位的严重威胁”。瑞士手表公司Swatch 执行长Nick Hayek则表示，这对出口、旅游业与整体经济是一场“海啸”。

纽约市场尾盘，欧元兑瑞郎挫跌逾17%至0.9910，远低于已经废除的1.20上限。

“在汇率水平接近平价的情况下，很多商业与投资决策可能不再可行，很大一部分的经济生产将逐步外移他国，”瑞银集团策略师Beat Siegenthaler表示。

瑞郎兑欧元走势：link.reuters.com/kuj84s

瑞郎与经济景气周期表现对比图表：link.reuters.com/put35s

**通缩威胁**

或许更大的危险在于输入性通缩威胁。如果瑞郎兑欧元维持在高出15%的水准，进口物价也将下跌那么多。

瑞士通胀年率目前已经为负0.3%，有可能还会进一步滑落。瑞士政府12月预估2015年物价涨幅仅为0.2%。
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