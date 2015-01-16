金砖国家：1月15日股汇市收盘纵览

路透1月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月15日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报959.97点。
中国股市：沪综指放量收升3.5%，IPO申购资金压力缓和提振大盘反弹
香港股市：收盘上扬，因预计大陆将出台更多激励举措
中国汇市：人民币收创一个月新高，受美指持稳及离岸市场带动
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巴西股市：拉美股市上涨，因投资人押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间料将推迟，并且预期欧洲央行将准备启动一项大规模购债计划。巴西指标股指Bovespa指数 收涨0.8%，报48,026.31点。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元 下滑，收报2.6415/22。
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南非股市：上涨逾1%，Impala Platinum等矿业股受到金属价格上涨的提振。此前瑞士央行意外宣布舍弃瑞郎/欧元上限之后，推升瑞郎大涨，投资人也涌向黄金之类的避险资产，其他金属价格亦随之走扬，以资源股为重的南非股市因而受益。指标Top-40绩优股指数 涨1.2%至42,533.81点。综合指数 涨0.97%，至48,524.25点。
南非汇市：兰特兑美元回落1%，因预计南非电力危机可能持续长时间
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印度股市：涨逾2.5%，创下八个月内最大单日涨幅，利率敏感类股领涨蓝筹股，因寄望印度央行意外降息之举将刺激经济成长。指标BSE指数 涨2.66%，报28,075.55点。NSE指数 收高2.62%，报8,494.15点。
印度汇市：卢比兑美元 收报62.0550/0650，盘中一度升至去年11月13日以来最强水平61.47，交易商说印度央行曾出手干预阻升卢比。瑞士央行弃用瑞郎/欧元上限之后，美元全线出现空头回补，也损及印度卢比。卢比上一交易日收盘报62.18/19。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收涨2.6%，报762.390点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.26%，报416.30点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.8%，报65.2900卢布；卢布兑欧元 涨0.6%，报75.8100卢布。(完)
(整理 李婷仪 审校 李爽)