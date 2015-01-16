《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月16日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
*工商时报：
--立法院本会期将于下周五结束，经济部长邓振中指出，电价公式的沟通过程会尽量尊重各党团意见，对于民进党提出电价公式需纳缓冲机制，邓说〞应该会去处理〞，但细节内容还有待思考，电价公式本会期还是有机会过关！
--经济部表示，〞固台投资方案〞是希望以政策工具引导企业加薪，例如要求业者加薪才能增加外劳配额，这是换个方式力促投资，并带动区域均衡。劳动部长陈雄文说，目前只是经济部有提建议，处于幕僚作业阶段。
--金管会主委曾铭宗透露，今年上半年就会将保险业对金融进口替代的贡献度，连结保险安定基金费率，以吸引寿险业将投资海外金融商品的7兆台币资金移回境内。
*经济日报：
--日月光 在高雄楠梓加工区投资11.5亿台币兴建的中水回收厂，第一期新厂昨日试车，预计上半年运转，2017年第二期新厂完工后，将可处理4万公吨放流水，并回收使用2万公吨，将是最大工业废水回收厂。
--油价暴跌，加上航空客运市场续强，长荣航空董事长张国炜乐观表示，长荣航今年第一季营运〞非常好〞。法人预估，长荣航今年获利可望创下四年来新高。
--内政部近日公布去年新生儿出生人数为21万383人，创下近十年次高，并重回20万人大关，较上年增加了1.1万多人。
--台北市长柯文哲就职未满月已〞连开五刀〞，挥向前市长马英九、郝龙斌主政的大巨蛋、美河市、双子星、松菸文创及社子岛等开发案。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率