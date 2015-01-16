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亚洲 | 2015年 1月 16日 星期五 08:32 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月16日

*工商时报：

--立法院本会期将于下周五结束，经济部长邓振中指出，电价公式的沟通过程会尽量尊重各党团意见，对于民进党提出电价公式需纳缓冲机制，邓说〞应该会去处理〞，但细节内容还有待思考，电价公式本会期还是有机会过关！

--经济部表示，〞固台投资方案〞是希望以政策工具引导企业加薪，例如要求业者加薪才能增加外劳配额，这是换个方式力促投资，并带动区域均衡。劳动部长陈雄文说，目前只是经济部有提建议，处于幕僚作业阶段。

--金管会主委曾铭宗透露，今年上半年就会将保险业对金融进口替代的贡献度，连结保险安定基金费率，以吸引寿险业将投资海外金融商品的7兆台币资金移回境内。

*经济日报：

--日月光 在高雄楠梓加工区投资11.5亿台币兴建的中水回收厂，第一期新厂昨日试车，预计上半年运转，2017年第二期新厂完工后，将可处理4万公吨放流水，并回收使用2万公吨，将是最大工业废水回收厂。

--油价暴跌，加上航空客运市场续强，长荣航空董事长张国炜乐观表示，长荣航今年第一季营运〞非常好〞。法人预估，长荣航今年获利可望创下四年来新高。

--内政部近日公布去年新生儿出生人数为21万383人，创下近十年次高，并重回20万人大关，较上年增加了1.1万多人。

--台北市长柯文哲就职未满月已〞连开五刀〞，挥向前市长马英九、郝龙斌主政的大巨蛋、美河市、双子星、松菸文创及社子岛等开发案。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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