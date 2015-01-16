《新兴市场重要经济事件预告》--1月16日-1月23日

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1月16日(五)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民发表演说“释放全球成长力”，聚焦世界经济的结构性转变，实体经济与金融业和政策之间进行互动以促进成长。(1715)
雅加达--法国财长萨潘分别会见印尼副总统Jusuf Kalla及财长Bambang Brodjonegoro。
1月17日(六)
墨西哥城--墨西哥央行公布12月政策会议的会议记录(1500)。
1月19日(一)
都柏林--爱尔兰央行、经济政策研究中心(CEPR)和国际货币基金组织(IMF)将举行主题为“爱尔兰--从复苏中汲取的教训”的会议。爱尔兰央行总裁霍诺汉、IMF总裁拉加德和欧洲央行执委科尔将参加。
香港--2015年亚洲金融论坛，主题为“亚洲: 转变中持续翱翔”(至1月20日)。发言人包括：俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、瑞典央行总裁英韦斯、卢森堡财长Pierre Gramegna和世界银行副行长Madelyn Antoncic。
阿布贾--尼日利亚央行召开货币政策委员会会议(至1月20日)。
1月20日(二)
北京--IMF将发布最新全球经济预测(0130)。IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)将就全球经济预测举行记者会。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议并宣布利率决定。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预计不会宣布利率决定)。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至1月21日)。
阿布贾--尼日利亚央行宣布利率决定(1300)。
1月21日(三)
瑞士达沃斯--世界经济论坛2015年会(至1月24日)
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。
1月22日(四)
暂无重要经济事件预告。
1月23日(五)
利马--秘鲁央行公布季度报告，发布对GDP、通胀及贸易收支等主要经济指标的最新看法。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 杜明霞)