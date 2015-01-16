美国与加拿大经济指标预测--1月16日-1月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月12日当周
1月16日(五)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.3%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.7% +1.3%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
每周平均实质所得(较前月) -- +0.9%
1415 美国工业生产(较前月) 12月 持平 +1.3%
制造业产出(较前月) +0.2% +1.1%
产能利用率 80.0% 80.1%
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月初值 94.1 93.6
现况指数 105.4 104.8
预期指数 87.0 86.4
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.1%
2100 美国整体净资本流动(亿美元) 11月 -- 净流入1,784
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入5
1月19日当周
1月19日(一)
暂无重要经济指标发布
1月20日(二)
1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 -- -0.6%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 58 57
1月21日(三)
1330 美国房屋开工年率(万户) 12月 104.0 102.8
建筑许可年率(万户) 105.4 105.2
1330 加拿大趸售贸易(较前月) 11月 -- +0.1%
1500 加拿大央行利率决议 -- -- 1.0%
1月22日(四)
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 11月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +4.5%
房价指数 -- 215.4
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.0 53.9
1600 美国堪萨斯联储综合指数 1月 -- 正8
制造业指数 -- 正9
1月22-23日
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 12月 -- --
1月23日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +2.0%
央行核心CPI(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +2.1%
1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 -- 持平
1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 505万户 493万户
1500 美国领先指标变动(较前月) 12月 +0.4% +0.6% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 龚芳; 审校 李爽)