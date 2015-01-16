港报财经评论：内险料绩优，可做领头羊--经济日报1月16日

内险料绩优，可做领头羊/ 林瑞芬

A股周四回勇，带动港股上升。恒指昨升1%至24,350，国指升1.5%至12,190，大市成交额931亿港元。周五A股将进入结算，慎防波动。内银A股大多于1月6日“小寒”见短期顶，上证阻于3,450大位，进入整固阶段。昨日上证虽有所回升3.5%至3,336，但量比值只有0.9，未能确认再展升势，后市始终要配合交投突破关键中期阻力近3,450。整固浪而言，强调短期支持现在20天线3,200左右，而心理支持位3,000左右--60天平均线近2,800为中期支持大关，除非有突发利淡因素；不然，估计上证后市不会大幅失守2,800至3,000这关键支持区。

央行最新公布，去年12月末，广义货币（M2）余额122.84万亿人民币，按年增长12.2%，低于市场预期12.5%；12月份人民币贷款增加6,973亿人民币，按年多增2,149亿人民币，但也是低于市场预期的8,800亿人民币。据人民银行调统司司长盛松成解读，M2增速下降是金融适应经济“金融新常态”，市场预期2014年GDP增长7.3至7.4%，M2增速仍高于GDP增速大致在2.8%，在正常范围内。总计，2014年人民币贷款增加9.78万亿人民币，2014年社会融资规模为16.46万亿人民币，只比2013少8,598亿人民币。维稳经济，加上中国内地通缩威胁多于通胀风险，今年度人民币贷款料不会大减。

中国的经济面未见显着改善讯号，经济新常态是GDP增长7到7.4%。去年第四季以来的升市，流动性、政策推动为主，还是要看紧流动性这一环。周四过后，新股申购资金开始逐步解冻，有利资金面回暖。事实上，内险股昨又当领头羊带动反弹，不过今日结算在即，不看好的投资者未知会否顺势作出击，施回马枪，宜今日判清市况。今日上证如没有出现波动或回挫，守稳近20天平均线3,200左右水平，受制3,450上落，以时间消化之前的升幅，下跌空间就有限。今年买卖策略，至少上半年仍望维持于几类大市值股份范畴内轮流买卖为主，如内险、内银、内房、铁路基建股份。专注跟进相关行业新消息、数据，捕捉股势潮起潮涨趋势。内险股将公布的业绩表，该较内银股为佳，业绩支持估值修复力较强，昨为先锋带动A股回稳回升。

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放水停不了，国指反覆升/ 余少文

中港两地股市齐齐先跌后升，虽然中国内地12月新增贷款逊于预期，但社会融资规模却急增，加上今年新增贷款颇大机会突破10万亿人民币，在放水停不了下，国指可反覆扬升。中国内地股市昨日午后显着造好，沪深300指数升101点或2.9%，收报3,604点；上证综合指数升114点或3.5%，收报3,336点。上证重上3,300点，带动国企指数升182点或1.5%，收报12,190点，成交额215亿港元，超过50%主板H股随大市上升，以领涨的金融股表现最好。至于红筹指数升34点或0.8%，收报4,552点，成交额55亿港元。只是A股虽强势回升，但沪深两市成额合计不足5,500亿人民币，动力差小小，似乎两市横行整固未结束。

大市急反弹，主要是人民银行在开市后公布12月金融数据，当中12月新增贷款只有6,973亿人民币，少于市场预期的8,800亿人民币，幸好当月社会融资规模却远高于预期达到1.69万亿人民币，较市场预期的1.2万亿人民币高出40%。虽然新增贷款少于预期，但却是2008年12月录得7,645亿人民币新增贷款以来，最多新增贷款的12月，如投资者有印象，中国是在当时开始推动4万亿人民币刺激经济政策，故去年12月数字显示中国仍然是“手松”。至于1.69万亿人民币社会融资规模则是自央行公布相关数据以来，最大融资规模的12月，且远超市场预期，相信是因为当月的委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票等表外业务出现大幅反弹所致。因为受到中国打压下，表外业务踏入下半年以来，以减少为主，11月才增加284亿人民币，12月在粗略计算下却增加7,290亿人民币，是去年各月份中第二高，仅次于近1万亿人民币的1月份。

不过，最令失望是去年M2增长只有12.2%，低于去年目标13%，央行官员解释是因为去年外汇占款明显减少、同业业务监管加强令货币派生能力下降等，当中去年外汇占款增加6,410亿人民币，相比过去十年来一般都有1万亿至2万亿人民币为低。但官员没有明确指出该新增外汇占款是金融机构外汇占款还是央行外汇，比对相关数字下，估计是指央行的外汇变化，若然全年只增加6,410亿人民币，相对首11个月增加7,700亿人民币作比较，即12月减少1,290亿人民币，维持去年中开始的资金流走现象，或是中国在12月持续放水的原因之一，因为缺乏外资流入。

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