港报财经评论：环球再炒央行救市--信报1月16日

环球再炒央行救市/ 习广思

市场担心经济放缓之际，印度及瑞士央行先后减息，中国去年11月底减息后，昨早公布的12月社会融资金额亦远胜市场预期，影子银行再发威放水，中港股市得以在动荡的金融环境下逆势而升，沪深300升了3.54%，恒指及国指则涨0.99%及1.52%。中国内地股市经近两周的慢调整，昨天大升，一根大阳烛，有机会再重展升浪。中国内地12月社会融资达1.69万亿人民币，远高于市场预期，传统的银行贷款相较11月不升反跌，可能是年尾收炉效应，占整体社融的比例由70%至80%，降至仅43%，取而代之的是委托贷款及理财贷款，两者共较11月增加了5,700多亿人民币。

中国一度严限的影子银行再活跃起来，一来是减息后这类高息产品需求殷切；二来可能反映监管当局对这类银行以外的信贷只眼开只眼闭。监于客观的现实，不想“禁得太死”。影子银行的好处是为不获传统银行借钱的个人或企业提供资金，另一方的资金提供者亦可获得较高回报，这类信贷理论上不涉银行风险，但由于在监管体之外，一旦违约，对整体经济会构成什么风险则难以评估。G20国集团成立的金融稳定局曾经警示全球不断膨胀的影子银行，将为金融系统带来系统性风险。2013年G20国及欧罗区国家的总影子银行资产达75万亿美元，增加了5万亿美元。2014年的数据尚未公布，但预料增长也不少。

中国内地面对高负债，选择不多，高负债的国家最忌通缩，中国今年只好大力放宽货币政策，防止通缩出现。传统银行或影子银行，只要能贷出资金便行，江湖救急。正如经济学家凯恩斯所言，长远大家都死了。今时今日的央行再顾不了什么长远目标。印度是另一个例子，印度央行昨天突然减息四分一厘，刺激新兴市场股市上扬。印度是原油价格下跌的受惠国，以能源价格占消费物价指数的比重计，印度在世界上排在前列，造就印度央行降息的空间。讲到这里，更令金融市场震惊的是在港股收市后，瑞士央行突然宣布减息半厘，并弃守实施了3年的瑞郎封顶价，即时引发金融市场大混乱一阵子。瑞士央行于2011年9月监于欧罗区经济动荡，不少资金流入瑞郎避难，令汇率不断升值，危及经济，于是决定把欧罗兑瑞郎的最低汇率定于1.2瑞郎水平。

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欧罗随时大反扑/ 苏子

昨晚美国入市前夕，瑞士央行突然宣布取消欧罗兑瑞郎于1.20瑞郎关口的下限管制，消息令到瑞郎迅即飙升，日圆及黄金等风险资产亦跟随急升。美元兑瑞郎较上日收市急挫逾14%。瑞士央行此一举动可说是杀一众汇市投资者一个措手不及。昨天美元兑瑞郎在消息公布后，曾一度低见0.8545瑞郎，此低位较上日1.0185瑞郎收市价暴挫1,640点子或16%，留意如此巨大的跌幅只不过是在一个多小时内出现。由于瑞士央行早前实行负利率政策；故瑞郎已被市场看成必跌的货币，加上市场又一直看好今年美元的走势，因此可以想像，市场上已几可肯定有大量投资者建立了美元兑瑞郎长仓，以及与瑞郎有关的交叉沽盘。

昨晚瑞士央行的行动，相信已经令到大量看好美元兑瑞郎以及看淡瑞郎走势的投资者损失不菲了。幸而市场最为看淡的欧罗汇价暂时未有跟随瑞郎造好；欧罗兑美元只是较上日下跌0.7%而已，仍能保持疲弱的走势。但是，另一被市场看淡日圆，却继续受到避险资金追捧而造好，故美元兑日圆较上日亦下跌0.7%。由于美元已呈现个别发展的现象，故美汇指数只是下跌近0.3%，并未受到美元兑瑞郎的暴挫所拖累。然而，昨天瑞士央行的行动，担心或令到一众看好美元的投资者对汇市产生了戒心，原因是目前市场情绪仍看淡欧罗的大方向，因与希腊有机会脱离欧罗区及欧洲央行将会加推欧版QE措施有关，故市场上早已累积了庞大的欧罗短仓。

可是，若市场大户借目前汇市正陷入混乱的局面时，散布利好欧罗的消息令市场上的短仓纷纷出现回补情况的话，小心欧罗兑美元亦可以瞬间向上飙升，从而令到美元亦正式见顶回落。昨天金价受到瑞士央行的消息影响而突破近日屡攻不破的1,244美元阻力及去年10月21日的1,255.20美元高位阻力，暂时最高曾见1,260.90美元水平，此高位已略破200天平均线阻力。短线而言，若金价的200天平均线能得而复失，相信昨天金价的升势只是昙花一现，而在环球经济面对通缩威胁下，再大升的空间并不多。

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