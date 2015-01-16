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货币新闻 | 2015年 1月 16日 星期五 09:48 BJT

中国能源：2014年全社会用电量同比增3.8%--国家能源局

路透北京1月16日 - 中国国家能源局周五称，2014年全社会用电量55
,233亿千瓦时 同比增3.8%，较1-11月3.7%的增速略有加快。
    
    刊登在能源局网站的新闻稿指出，2014年全社会用电量中，分产业看
，第一产业用电量994亿千瓦时，同比下降0.2%；第二产业用电量40,650
亿千瓦时，同比增长3.7%；第三产业用电量6,660亿千瓦时，同比增长6.4
%；城乡居民生活用电量6,928亿千瓦时，同比增长2.2%。
    
    2014年，全国6,000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时同比
减少235小时。其中，水电设备平均利用小时同比增加293小时；火电设备
平均利用小时同比减少314小时。
    
    2014年，全国电源新增生产能力（正式投产）10,350万千瓦，其中，
水电2,185万千瓦，火电4,729万千瓦。   
    
 全国电力工业统计数据
 指标名称             计算单位    全年累计
 绝对量               增长                   
 全国全社会用电量     亿千瓦时    55,233     3.8
 其中：第一产业用电   亿千瓦时    994        -0.2
 量                                          
 第二产业用电量       亿千瓦时    40,650     3.7
 工业用电量           亿千瓦时    39,930     3.7
 轻工业用电量         亿千瓦时    6,658      4.2
 重工业用电量         亿千瓦时    33,272     3.6
 第三产业用电量       亿千瓦时    6,660      6.4
 城乡居民生活用电量   亿千瓦时    6,928      2.2
 全口径发电设备容量   万千瓦      136,019    8.7
 其中：水 电          万千瓦      30,183     7.9
 火 电                万千瓦      91,569     5.9
 核 电                万千瓦      1,988      36.1
 并网风电             万千瓦      9,581      25.6
 并网太阳能发电       万千瓦      2,652      67.0
 6000千瓦及以上电厂   克/千瓦时   318        -3.0
 供电标准煤耗                                
 全国线路损失率       ％          6.34       -0.4
 6000千瓦及以上电厂   小时        4,286      -235
 发电设备利用小时                            
 其中：水电           小时        3,653      293
 火电                 小时        4,706      -314
 并网风电             小时        1,905      -120
 电源基本建设投资完   亿元        3,646      -5.8
 成额                                        
 其中：水电           亿元        960        -21.5
 火电                 亿元        952        -6.3
 核电                 亿元        569        -13.8
 电网基本建设投资完   亿元        4,118      6.8
 成额                                        
 发电新增设备容量     万千瓦      10,350     1.3
 其中：水电           万千瓦      2,185      -29.4
 火电                 万千瓦      4,729      13.3
 新增220千伏及以上变  万千伏安    22,394     12.9
 电设备容量                                  
 新增220千伏及以上输  千米        36,085     -7.3
 电线路回路长度                              
 注：全社会用电量指标是全口径数据，电源、电网基本
 建设投资为纳入行业统计的大型电力企业完成数。
 (完)
    
    更多细节，请点选国家能源局网站(here)
    
        

 (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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