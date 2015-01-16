路透调查：欧洲央行十有八九在1月或3月推出QE

* 预估中值显示，欧洲央行全面实施QE的可能性高达90%

* 央行可能在1月22日会议或3月宣布QE

* 欧洲央行将以某种形式对QE设限

* 欧洲央行将在2016年底时达成资产负债表目标

路透伦敦1月15日 - 路透调查显示，欧洲央行(ECB)十有八九会推出一项主权债购买计划，最快可能在下周宣布。

为了避免经济陷入通缩，欧洲央行几乎已经用尽了其它的所有政策工具：利率已经降到谷底，挹注了大量廉价资金给银行业，大买金融证券。购买公债几乎是央行总裁德拉吉的最后选择。

路透本周访问了50多位分析师，他们认为欧洲央行推出量化宽松(QE)的机率为90%。在2014年大多数时间内，分析师给出的机率一直是50%，而且没高过这个水平。

分析师认为下周就宣布QE可能性为70%。所有回覆调查的受访者中，除了一位之外，均认为欧洲央行若非在本月行动，就一定会在3月采取行动。

“就算考虑到希腊大选，继续推迟决定也没有道理。但欧洲央行将针对低评级国家设定一些保障条款，或者把它们排除在集中购债之列。”Bank J. Safra Sarasin首席分析师Karsten Junius说。

虽然对于欧洲央行料将印钞几乎已是共识，但对于央行将购买哪些成员国公债、比例如何以及购债规模，目前情况仍不明朗。

53位分析师中有44位称，央行将以某种方式限制QE，预估中值显示欧洲央行资产负债表到2016年底时将扩张1万亿(兆)欧元--即央行总裁德拉吉设下的目标。

欧洲央行可能直接印钞的前景，促使瑞士央行周四宣布取消实施已三年的瑞郎/欧元上限，瑞郎/欧元应声大涨多达30%。

**QE大门已打开**

德国坚决反对QE，迄今一直制约着欧洲央行。但周三欧洲法院一位高级顾问清除了购买政府公债的司法障碍，从而为全面实施量化宽松打开了大门。

受访分析师大多认为，购买主权债将有助于通胀重回央行目标，而且欧元区料不会陷入物价长期下滑的局面。

虽然预料不会出现通缩，但预估中值显示，至少到7月以前物价都不会上涨。

2015年通胀率平均料为0.2%，明年料为1.2%。第一季和第二季经济预料仅成长0.3%。

欧元区全年经济成长率料为0.8%，低于英国的2.6%和美国的2.4%预估成长率。

德国经济在2014年创下三年来最强的1.5%成长幅度。分析师预计其第一季和今年的平均成长率分别为0.3%和1.4%。

法国今明两年料将成长0.8%和1.3%。而现处于衰退的意大利，预估今年经济可有0.4%的成长，将是2011年来首度上升，不过前几次对其复苏的预估最后都失准。