台湾货币市场：1月19日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北1月19日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,032.5亿台币。 --公债付息103甲1期1息及89甲7期15息共计33.4375亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)4,352.3亿台币： 01/20 957.00亿台币 01/21 806.00亿台币 01/22 3,194.00亿台币 01/23 3,571.50亿台币 01/26 2,457.00亿台币 01/27 2,464.50亿台币 01/28 2,270.50亿台币 01/29 14.00亿台币 01/30 19.00亿台币 02/02 6,759.80亿台币 02/03 1,839.00亿台币 --公债还本付息61.071475亿台币。 1/20 101甲2期3息 13亿台币 1/20 103甲2期1息 3.948975亿台币 1/22 88甲3期16息 14.1225亿台币 1/28 99甲2期5息 13.5亿台币 1/28 102甲3期2息 10.5亿台币 1/29 103甲3期1息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --1/23：英国骏懋银行(莱斯银行) 发行30年期美元零息债3.15亿美元。 --1/23：财政部发行20年期公债104/2期，预估金额400亿台币，20日标售。 --1/23：Air Liquide Finance发行七年期宝岛债5亿人民币。 --1/26：汇丰银行发行2.2亿美元30年期零息债。 --2/3：财政部发行91天期104-3期国库券，暂定金额300亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率