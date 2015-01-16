中国货币市场：缴税影响显现资金面延续紧平衡，但回购利率走势仍稳

路透上海1月16日 - 中国银行间市场周五资金面延续紧平衡格局。缴税截止日临近，其对流动性的影响有所显现，融入难度较此前几日略大，不过主要回购利率走势仍属平稳。
交易员称，随着下周缴税影响渐消以及新股申购资金陆续解冻，资金面有望重新转好；不过市场普遍预期春节前可能还有一轮新股IPO现身，而且节日备付需求也会逐步升温，未来一个月的流动性仍会面临一些压力。
“今天一般，还是紧平衡，不至于紧，但不太好借，”华东一银行交易员称。
她谈到，一季度的缴税规模本来就不小，加上此次缴税从申报到上缴截止日间隔较近，时间偏紧也使得短期冲击相对集中。
她并表示，春节前的资金面尽管还面临一定的不确定性，但目前跨春节的长期资金需求一般，结合最近同业存单发行也较为理想的情况，表明市场对中长期资金面的预期总体尚好。
北京一银行交易员亦指出，从本周资金面淡定面对密集IPO的表现看，即便春节前还有一波IPO来袭，流动性也有一定的承受力，况且临近假期，为支持节日备付需求，央行也会适时出手相助。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6003 2.6029 -0.26
七天 3.8506 3.8341 +1.65
14天 4.6451 4.6774 -3.23
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.9000 8.0750 -217.50
七天 4.0000 4.0050 -0.50
14天 4.0100 4.1250 -11.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7100 2.7000 +1.00
七天 3.9400 3.8400 +10.00
14天 4.6000 4.7200 -12.00
Shibor
其中:隔夜 2.6330 2.6310 +0.20
七天 3.8480 3.8430 +0.50
三个月 4.8890 4.8940 -0.50
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)