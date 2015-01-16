《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年保持经济增长不失速，进一步扩大内需--官员

中国国家发展改革委员会副主任朱之鑫周五称，保持宏观经济增长不失速且在合理区间运行，是今年的重要政策取向，为此将进一步扩大国内需求，稳定投资增速。

--中国央行：增加再贷款额度500亿元，引导资金流向“三农”和小微企业

中国人民银行周五称，增加再贷款额度500亿元人民币，支持金融机构扩大“三农”(农业、农村和农民)和小微企业信贷投放，以继续实施定向调控、结构性调控。

--中国数据：2014年FDI同比微增1.7%，服务业利用外资保持增长--商务部

中国商务部周四晚间公布，2014年12月实际使用外资(FDI)同比增长10.3%，全年FDI同比微增1.7%。商务部称，全年利用外资规模稳中有进，结构更趋合理，其中服务业实际使用外资保持增长。

--中国政策：农村土改试点完成顶层设计，坚持公有制性质不变等底线--国土部

中国国土资源部部长姜大明表示，农村土地制度改革试点已经完成顶层设计，试点过程中应坚持土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的“三不”底线。

--中国经济：发改委批复弥勒至蒙自铁路及济南城轨两项目，合计投资531亿元

中国国家发展改革委周五批复新建弥勒至蒙自铁路以及济南市城市轨道交通项目，两项目合计投资531亿元人民币。

--中国房地产：加快发展租赁市场，支持房企向租售并举模式转变--住建部

为加快培育和发展住房租赁市场，中国住房和城乡建设部表示，将积极推进住房租赁信息政府服务平台建设，推动房地产开发企业转型升级，支持房企从单一的开发销售向租售并举模式转变，用三年时间基本形成渠道多元、制度健全的住房租赁市场。

【金融】

--中国金融：银监会拟明确委托贷款属中间业务，限定资金来源及用途

中国银监会周五表示，拟对银行委托贷款严格管理，明确商业银行对委托贷款不承担信用风险，对资金来源及用途做出具体限制，禁止将银行授信资金作为委托贷款资金来源。

--中国金融：银监会对表外业务并表监管，计算资本占用并计提减值准备

中国银监会周五修订发布商业银行并表管理与监管指引，按风险管理实质性原则进一步厘清并表范围；对于银行集团承担实际风险和损失的非信贷和表外业务，应根据业务实质，计算资本占用、计提减值准备。

--香港金融：金管局正就银行瑞士法郎交易程序作出跟进

香港金融管理局周五表示，正在跟进银行和外汇经纪商的瑞郎交易程序，此前瑞士央行突然舍弃了维持瑞郎兑欧元上限1.20的承诺。

【固定收益】

--中国票据市场：转贴利率震荡走低，收票需求尚可且IPO影响弱于预期

中国票据市场本周转贴利率仍震荡走低，新股密集IPO对资金面的影响明显弱于预期，而年初银行多积极冲信贷规模，因此整体收票需求尚可，推动价格下行。

--中国债市动态：现券暖意再起IRS亦下行，外围风云中市场酝酿多头情绪

中国银行间债市周五早盘现券收益率和利率互换(IRS)均下行。交易员表示，银行间资金面尚可，同时中国宏观经济基本面亦无明显改观，且央行政策面保持相对清淡，在外围避险情绪有所升温的影响下，现券向暖势头无明显变化，惟谨慎心态难消，幅度变化有限。

--中国货币市场：缴税影响显现资金面延续紧平衡，但回购利率走势仍稳中国银行间市场周五资金面延续紧平衡格局。缴税截止日临近，其对流动性的影响有所显现，融入难度较此前几日略大，不过主要回购利率走势仍属平稳。

--中国金融：四川省发布政府债务管理办法，融资平台不得新增政府债务

中国四川省人民政府网站发布四川省政府性债务管理办法，明确全省政府债务由省政府统一举借，剥离融资平台公司政府融资职能，融资平台公司不得新增政府债务。政府债务收支分类纳入全口径预算管理。

--《杨爱斌专栏》2015年债券策略：要敢买，更要敢卖

2015年债券投资最大的风险是信用风险，超日和华锐的兑付不是刚性兑付的继续，恰恰是打破刚性兑付序幕的开始，08年金融危机之前，贝尔斯登都是成功重组兑付债务，不要忘记，星星之火可以燎原，2015年做债券投资，我敢买20年期的利率债，但是我不敢买信用风险很大的高收益债。

【外汇】

--中国汇市：受瑞郎变脸影响人民币即期回吐本周涨幅，中间价保持微升

受隔夜瑞士央行突弃瑞郎上限的扰动，人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘承压走低，不仅结束此前五连升，亦将本周回来涨幅几乎完全抹去。但市场人士指出，中间价微升至逾半个月高位反映了央行的维稳意图，人民币下跌并不一定意味着将开启贬值通道。

【证券/行业】

--《技术分析》中国股市沪综指量能不济需谨防双头型态

中国股市沪综指本周两度下探3,200点进行短调后，在大盘权重股拉升下再度冲击3,400点。技术面显示，较前次冲高，本周大盘量能明显不济，部分技术指标持续趋弱，惟借权重股做盘，短线再度冲击前高可能性仍大；中线看，虽收复上周上影，技术指标仍居于高位并无改善，量能亦萎缩明显，行情处于逐步降温过程中。

--《焦点》去年青岛港事件引发金属行业整顿，近日铜价暴挫冲击料有限

银行业者和交易商表示，在铜价跌至五年低位后，银行收紧了对于中国金属贸易商的贷款发放，但预计不会出现强制售出金属的情况，因为去年爆发了青岛港金属融资丑闻后，较小的市场参与方已经被淘汰出局。

--中国股市：沪综指收升1.2%至近五年半新高，计算机、传媒等板块领涨大盘

中国股市沪综指周五收升1.2%至近五年半新高，盘中再次冲击3,400点整数关口。分析师指出，今天计算机、传媒等板块领涨大盘。临近业绩披露期，部分小盘股业绩较好，市场预期将出现高送转等题材，支撑其股价短期走强。

--中国证券:证监会对中信,海通和国泰君安暂停融资融券新开户三个月

中国证监会新闻发言人邓舸周五称，将对中信证券，海通证券和国泰君安暂停新开融资融券信用账户3个月。

--中国能源：2014年全社会用电量同比增3.8%--国家能源局

中国国家能源局周五称，2014年全社会用电量55 ,233亿千瓦时 同比增3.8%，较1-11月3.7%的增速略有加快。

--《热点聚焦》阿里巴巴酝酿重大行动，拉拢美国零售商来吸引中国消费者

中国阿里巴巴控股集团酝酿今年采取重大动作，向美国零售商提供新的销售途径，向中国数量巨大、并还在不断增长的中产阶级销售商品，以扩展在美业务。

--香港个股：中国海外称深圳房产项目被当局锁定，非因集团违规