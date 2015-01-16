中国汇市：受瑞郎变脸影响人民币即期回吐本周涨幅，中间价保持微升

* 人民币早盘结束此前五连升走低

* 中间价微升至逾半月高位

* 瑞士央行突弃瑞郎兑欧元上限扰动市场

* 此举增加人民币贬值压力，但影响侧重于短期

路透北京1月16日 - 受隔夜瑞士央行突弃瑞郎上限的扰动，人民币兑美元即期 周五早盘承压走低，不仅结束此前五连升，亦将本周回来涨幅几乎完全抹去。但市场人士指出，中间价微升至逾半个月高位反映了央行的维稳意图，人民币下跌并不一定意味着将开启贬值通道。

他们并称，瑞郎脱钩欧元 对人民币影响跟更侧重于短期，早盘即期市场波动相对离岸CNH而言，其实并不算大。瑞士并非欧洲的核心国家，中国对瑞士出口占总出口比重较低，因而对人民币汇率的长期影响有限。

“现在很明显这个位置央行肯定是没有出来，央行出来不可能只动一百多个pips。可能只是稍微大一点的buy dollar flow把市场推了一把。”一外资行交易员说。

他并表示，虽然瑞郎大幅急升，但是由于美元兑欧元 也走强较多，美元指数变动其实不大，对人民币冲击有限。从近期市场表现看，6.2元左右的汇价较为均衡，短期人民币可能还将维持稳定，不排除小幅升值的可能。

北京时间12:21，人民币兑美元即期报6.2069元，上日收报6.1881元。今日人民币兑美元中间价 为6.1188元，上日中间价为6.1193元。

光大证券首席经济学家徐高在研报中指出，瑞士央行的此番举措对中国直接影响很小。毕竟，对瑞士出口在中国总出口中所占比例才0.1%。但作为一个全球金融市场的重大超预期事件，瑞士央行的行动将从三方面给人民币兑美元汇率带来更大贬值压力。

首先，瑞士央行此举会进一步推高美元汇率；其次，瑞士央行的这次出其不意势必打压全球资金的风险偏好，资金将会从包括中国在内的新兴市场国家流出，从而加大中国的资本流出规模；最后，瑞士央行的此次行动有示范效应，会让国际游资在赌人民币贬值上更多下注。

全球汇市，欧元周五徘徊在略高于11年低位处，因投资者押注瑞士央行(SNB)弃守瑞郎汇率上限的政策意味着，几可确定欧洲央行(ECB)下周将推出大规模购债计划。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3290/6.334，上日尾盘为6.295。

北京时间12:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2126/6.2146元，上一交易日尾盘报6.2145元。