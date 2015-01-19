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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 09:49 BJT

《香港报摘》--其他报摘重要消息1月19日

** 明报**

--中国主题公园营运商海昌控股 上周五中标位于上海临港新城滴水湖畔西北面三个地块的使用权，涉资近7.28亿元人民币。

**星岛日报**

--和黄 旗下和记水务在以色列积极提升海水化淡、再用水等技术，公司执行董事艾尔达（Dan Eldar）表示，该公司成立目的之一是向中国输出水技术以解决其水资源问题，并打算在中国开展相关技术项目。

**东方日报**

--消息人士透露，在位11年的中银香港 总裁和广北随时退休，或由副总裁高迎欣接任。

--安东油田 预期去年度收入按年或会下降约20%，因去年下半年以来国际油价持续下跌，令油田服务行业竞争加剧并导致降价压力增大。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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