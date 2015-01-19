《香港报摘》--其他报摘重要消息1月19日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
** 明报**
--中国主题公园营运商海昌控股 上周五中标位于上海临港新城滴水湖畔西北面三个地块的使用权，涉资近7.28亿元人民币。
**星岛日报**
--和黄 旗下和记水务在以色列积极提升海水化淡、再用水等技术，公司执行董事艾尔达（Dan Eldar）表示，该公司成立目的之一是向中国输出水技术以解决其水资源问题，并打算在中国开展相关技术项目。
**东方日报**
--消息人士透露，在位11年的中银香港 总裁和广北随时退休，或由副总裁高迎欣接任。
--安东油田 预期去年度收入按年或会下降约20%，因去年下半年以来国际油价持续下跌，令油田服务行业竞争加剧并导致降价压力增大。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率