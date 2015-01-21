港报社评：中高速增长是“新常态”不是衰退--文汇报1月21日

国家统计局昨天公布2014年GDP增速为7.4%，是自1990以来最低的一年。有市场意见认为，中国经济在2014年呈现的放缓态势，可能是长期衰退的前奏。这种看法并不正确。事实上，7.4%的增速不仅已完成中国去年年初确定的“7.5%左右”的预期目标，而且是在延续30多年高速增长的经济奇蹟之后保持中高速增长，是中国经济发展的“新常态”，不存在衰退的问题。

中国经济已经步入“新常态”，经济增长由超高速、高速转入中高速，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向品质效率型集约增长，更加注重环境资源的平衡，尊重经济发展的客观规律。这有利于中国经济持续健康发展。

中国经济保持7.4%的增速，是“稳增长、调结构”的成果，中国逐步减少对投资及制造业的依赖，坚持推动产业结构优化升级。去年尽管重工业等传统行业遭遇困境，但与网络和电子商务有关的新产品、新行业、新商业模式不断涌现，网络消费、网贷、电信消费及信息的消费方兴未艾，中国经济向中高端迈进势头明显。去年，中国服务业占国内生产总值的比重、服务业的增长速度，均超过第二产业和第一产业，意味着中国经济由工业主导向服务业主导转变加快。

目前，在油价下滑、地缘政治不稳的影响下，通缩压力加大，中国经济仍面临严峻挑战。但是，中国拥有雄厚财政储备和有效调控手段，继续全面深化改革，加快新兴产业、高技术产业成长，提升经济品质，完全可令中国经济行稳致远。同时，随着“一带一路”战略的落实，促进以双边多边自由贸易为重点的开放型经济新格局，带动贸易、金融等领域释放出新的开放红利，将成为中国经济发展的加速器，也为沿线国家提供更多投资、贸易机会，并对世界经济增长带来积极贡献。

国家经济结构调整和产业升级将产生巨大需求，香港可发挥在金融、服务业的优势，把握国家进一步开放的机遇，拓展香港发展空间，开创香港经济发展的新格局。

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