港报社评：理顺港独是非，消弭分离主义--信报1月19日

特首梁振英是不是有需要在发表《施政报告》的时候，高调批评香港大学学生会官方刊物《学苑》，要求大家警惕其主张港独的文章，促请与学界领袖有密切关系的政界人物劝阻，本报社评早已论述，今日不再重复赘言。然而，既然此事已触发社会关注，而且事实上港独作为一个“自由发表意见的学术议题”，却对香港前途和命运的影响非同小可，确值得公众认真讨论，那么大家也毋须忌讳，不妨在阳光下努力理顺港独的大是大非。

梁振英出人意表地高调批评《学苑》的用意，是不是企图造成人人表态的客观效果，形成港独正反两派的交锋，继而将这个分离主义的苗头消灭于萌芽状态？这个从动机层面出发的臆测没有人能够确切得知，不过按照《城市论坛》的辩论模式，日后社会各界要是再深入探讨下去的话，“你是不是赞成港独”的问题看来无法回避。

像王俊杰这类明言赞成港独的学生，在他们的眼界角度，把中港关系视为盲婚哑嫁，而婚嫁之后又不是家和万事兴，反而日夜吵闹不休，遂嚷着离婚去矣。然而，过去中港关系总被喻为父母与子女，或北京政府被戏称为阿爷，个中“把根留住”的含义显明，与用没有血缘关系的夫妻作喻，有着本质的区别。

现阶段绝大部分香港人不赞成港独，但有一点是可以断言的，正如家庭不和吵闹终日必无幸福，若要理顺港独的是是非非，不让“香港建国”之类的议题“炒起”，单靠人人表态和大条道理是不足够的，还要配合适当的怀柔主义。须知道，面对正值叛逆期的儿女，父母若只懂强压、苛责与打骂，就有导致离家出走的危机。

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