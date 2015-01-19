港报社评：理顺港独是非，消弭分离主义--信报1月19日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
特首梁振英是不是有需要在发表《施政报告》的时候，高调批评香港大学学生会官方刊物《学苑》，要求大家警惕其主张港独的文章，促请与学界领袖有密切关系的政界人物劝阻，本报社评早已论述，今日不再重复赘言。然而，既然此事已触发社会关注，而且事实上港独作为一个“自由发表意见的学术议题”，却对香港前途和命运的影响非同小可，确值得公众认真讨论，那么大家也毋须忌讳，不妨在阳光下努力理顺港独的大是大非。
梁振英出人意表地高调批评《学苑》的用意，是不是企图造成人人表态的客观效果，形成港独正反两派的交锋，继而将这个分离主义的苗头消灭于萌芽状态？这个从动机层面出发的臆测没有人能够确切得知，不过按照《城市论坛》的辩论模式，日后社会各界要是再深入探讨下去的话，“你是不是赞成港独”的问题看来无法回避。
像王俊杰这类明言赞成港独的学生，在他们的眼界角度，把中港关系视为盲婚哑嫁，而婚嫁之后又不是家和万事兴，反而日夜吵闹不休，遂嚷着离婚去矣。然而，过去中港关系总被喻为父母与子女，或北京政府被戏称为阿爷，个中“把根留住”的含义显明，与用没有血缘关系的夫妻作喻，有着本质的区别。
现阶段绝大部分香港人不赞成港独，但有一点是可以断言的，正如家庭不和吵闹终日必无幸福，若要理顺港独的是是非非，不让“香港建国”之类的议题“炒起”，单靠人人表态和大条道理是不足够的，还要配合适当的怀柔主义。须知道，面对正值叛逆期的儿女，父母若只懂强压、苛责与打骂，就有导致离家出走的危机。
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率