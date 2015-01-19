港报社评：日增军费图篡侵略史，东海风高浪急难平静--明报1月19日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
日本国会在新年伊始通过2015年的国家预算案，军费连续3年增加，并创下历史新高的4.98万亿日圆，折合约3,300亿港元。
安倍晋三上台后，连串针对中国的做法出台，两年间出访半百个国家，所推行的外交名为“价值观外交”，重点只有一个——批斗中国。如今军费出台，购置武器似为全面针对东海事态，中日就钓鱼岛的纠纷发展至今，以及冷冻多时的两国关系，更不可能在一时三刻即能解冻。
日本面对历史更是双线出击，外务省承认驻外机构向美国著名教科书出版商McGraw Hill 接触，要求修改该出版商的教科书中有关“慰安妇”的内容。从否定南京大屠杀死难数字，到对“慰安妇”的描述诸多插手，日本对历史的态度显然未有如中日四点共识而做到以史为监，反而是变本加厉公然篡改内容，这就不由得人们认定，所谓四点共识，已变成用完即弃的空洞承诺，从未实践。
在如此气候之下，中日关系难以令人乐观，去年人们曾经善意地预期，经过领袖峰会，几年来剑拔弩张的气氛会放缓，如今看来该是放弃幻想的时候，重新认识新时期的中日关系。今年是二战结束70年，日本亦由当年一片废墟辗转成为经济大国，可是当今的日本主政者却三番四次钻历史的空子；战败的教训，看来在一些日本政客的记忆中，早已忘了。
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率