港报社评：日增军费图篡侵略史，东海风高浪急难平静--明报1月19日

日本国会在新年伊始通过2015年的国家预算案，军费连续3年增加，并创下历史新高的4.98万亿日圆，折合约3,300亿港元。

安倍晋三上台后，连串针对中国的做法出台，两年间出访半百个国家，所推行的外交名为“价值观外交”，重点只有一个——批斗中国。如今军费出台，购置武器似为全面针对东海事态，中日就钓鱼岛的纠纷发展至今，以及冷冻多时的两国关系，更不可能在一时三刻即能解冻。

日本面对历史更是双线出击，外务省承认驻外机构向美国著名教科书出版商McGraw Hill 接触，要求修改该出版商的教科书中有关“慰安妇”的内容。从否定南京大屠杀死难数字，到对“慰安妇”的描述诸多插手，日本对历史的态度显然未有如中日四点共识而做到以史为监，反而是变本加厉公然篡改内容，这就不由得人们认定，所谓四点共识，已变成用完即弃的空洞承诺，从未实践。

在如此气候之下，中日关系难以令人乐观，去年人们曾经善意地预期，经过领袖峰会，几年来剑拔弩张的气氛会放缓，如今看来该是放弃幻想的时候，重新认识新时期的中日关系。今年是二战结束70年，日本亦由当年一片废墟辗转成为经济大国，可是当今的日本主政者却三番四次钻历史的空子；战败的教训，看来在一些日本政客的记忆中，早已忘了。

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