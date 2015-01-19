港报社评：不容欧局变数撼动港联汇--星岛日报1月19日

瑞士法郎突然与欧罗切断联系，引发欧美金融市场大幅波动，甚至有外汇商因周转不灵倒闭，连港元汇价都出现异动，金融管理局和财政司司长曾俊华连忙强调港元兑美元联系汇率政策不变。

瑞士国家银行在3年前建立瑞郎与欧罗之间的联汇机制，以每欧罗兑1.2瑞郎为目标。这个制度只维持了3年，瑞士央行上周四即突然宣布终止，瑞郎兑欧罗一度飙升30%，到周五收市兑欧罗及美元分别升了20%左右，大行纷纷调低瑞士的经济预测，当地股市2天内跌逾14%。一些相信瑞士央行不会“出尔反尔”的外汇炒家大失预算，亏蚀幅度之大，连累借钱给他们炒卖的外汇商都陷入财困，要靠白武士打救，或者因资不抵债周转不灵而倒闭。

瑞士央行甘愿冒如此重大的财经和信誉代价，取消与欧罗的联系汇率，导火线是预期欧洲央行本星期会推出大规模“量化宽松”来挽救欧罗区经济。瑞士央行如果继续买入欧罗这“蚀本货”来维持联汇，国家储备将陷入持续萎缩的无底深潭，只好忍痛止蚀，同时扩大负利率来提高资金涌去瑞士避险的成本。

对香港人来说，瑞郎升，欧罗跌，日后买瑞士朱古力和瑞士钟表会贵，去欧罗区旅游会便宜；不过，瑞士央行这次切断联汇的行动，对本港的影响并不止于此。

继瑞郎与欧罗脱钩，引起市场猜度会否产生连锁效应，促成其他推行联系汇率的地区改变政策，首当其冲的是同样与欧罗有联汇关系的丹麦克朗。香港与瑞士一样是实施联汇的细小而又开放的经济体，近日港元汇价出现异动，究竟是有资金部署炒港元与美元脱钩，还是因为多了资金转投港元来避险，有待监管当局密切留意。

经历过亚洲金融风暴的冲击，不断优化，香港外汇储备丰厚，再加上有庞大的国家外汇储备作为后盾，又与亚洲多国建立应急互助机制，抵御冲击的力量已经大为加强，更重要是无论港元处于强势还是弱势，官员对维持联汇都态度强硬，不让市场有乘势炒作的藉口。欧央行“放水”和希腊大选令欧洲金融局势多变，可能影响全球，香港绝不能削弱联汇的 “定海神针”效用。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘