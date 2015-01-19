港报社评：欧央量宽救经济，莫再落后形势--经济日报1月19日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
欧央行料在本周四宣布新一轮量宽，惟欧央拖拉多时才能出招，对挽救火头不断增加的欧洲经济恐杯水车薪，反进一步打击外界对欧央救经济抗通缩的信心，令欧央出招更事倍功半。
瑞士法郎“脱欧”风暴上周急爆，酿环球金融市场剧震，外界关注此或揭示欧央势在本周四的议息会议上加码量宽，才迫得瑞士央行忍痛斩缆。有调查指欧央在本周四会议宣布扩大量宽买债的可能性高达70%，相信欧央再大开印钞机已无多大悬念。
欧元区成员特别是德国，今次向欧央开量宽绿灯，显然是迫于形势，但只怕为时太晚。皆因欧央忙于斡旋协调之际，欧洲经济继续恶化，不但通缩已火烧眼眉，欧元区上月消费物价指数已跌至负0.2%；且在欧洲经济疲乏难兴下，刚公布的11月德国工业生产亦意外负增长。
希腊将在欧央议息会议后3天大选，反紧缩的左翼联盟上台大局几定；以至瑞士上周“脱欧”后，对欧洲经济金融的冲击恐续发酵，欧央两三个月前提出的构想，拖到本周四才实现，显已落后形势，力度难足。
按现时曝光的欧央新量宽方案来看，实效亦恐成疑。因欧央或买债约5,000亿至7,500亿欧元，包括国债，关键却是要各成员国如吃饭“AA制”般风险自负，但负担得起的强国未必有需要量宽，有需要的弱国又未必有能力印钞，危机隐隐欲爆的希腊更被排除，焉能解欧元区当下之困？
故欧央虽不乏抗通缩振经济之心，但每次皆在拖拖拉拉下错失出招良机，不但未能走在市场之先，出其不意地出招震撼市场，力挽外界信心；反落在市场之后，凸显欧元区各国同床异梦、欧央行有心无力，不断增添市场对欧元区经济前景疑虑与忧心。
瑞郎脱钩、希债复发、通缩杀到、衰退临门等新旧问题交缠下，欧洲经济内伤更难治癒，欧央行本周四必须改变拖泥带水、落后形势的作风，提出比市场预期更有力的量宽之举，才能恢复市场信心，进而抗通缩、救经济，若再是半心半意的量宽，则恐惹市场嘘声，救经济不成，更增金融市场重压。
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* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率