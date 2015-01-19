港报社评：房屋供应转势慎防楼市泡沫--文汇报1月19日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
特首梁振英日前有关“房屋供求失衡情况已到尾声”的说法，引起社会广泛关注。
运输及房屋局局长张炳良昨日在访问中指出，过去房屋供求出现结构性失衡，政府未来的长远房屋政策会以供应主导，相信供求之间的落差会收窄，但收窄程度就要视乎外围经济因素及利率走势。实际上，政府近年锐意增加土地供应，房屋供应及施工量接连录得新高。随着近年动工的楼盘逐步落成开售，中小型单位供不应求的情况将会转变，加上低息环境不可能持续，楼市转势已露端倪。目前楼市已经积累了巨大泡沫，就如1997年时一样。市民应改变对楼市只升不跌的预期，以免在羊群心理下冒险入市招致损失。
新一份施政报告中指出，未来3至4年一手私人住宅物业市场的供应量约为7.4万个单位，是有纪录以来新高，反映香港的房屋供应正由谷底回升。可以预期，楼市供不应求的情况将会逐渐改变。现时楼价仍在上升，尤其是中小型单位更屡创高位，一个主要原因是去年有多个大型新盘因不同理由而推迟出售，导致中小型单位仍然不足，因而引发市场“抢盘潮”。但当愈来愈多单位推出市面之后，抢盘情况将可大大纾缓。同时，当局的各项稳定楼市“辣招”，已将楼宇炒卖、投资及外来需求大大遏抑，香港楼市明显即将面临分水岭。
现时香港楼市的亢奋，与1997年亚洲金融风暴前有不少相通之处，当时市民疯抢新盘、市场普遍预期楼市只会升不会跌、买家存在现在不买将来更贵的预期，结果在楼市突然逆转之后出现骨牌式急挫，大量在高位入市的业主都成为了负资产。当时的惨况不少业主至今仍历历在目。香港楼市愈高，逆转时的风险就愈大。买家在上车时应汲取当年教训，量力而为，不要盲目赶上车。当局更应加强宣传将来的房屋供应充足，并且提醒各种潜藏的风险，改变置业者对楼市只升不跌的预期，以免因楼市逆转而损失惨重。
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率