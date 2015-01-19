港报社评：房屋供应转势慎防楼市泡沫--文汇报1月19日

特首梁振英日前有关“房屋供求失衡情况已到尾声”的说法，引起社会广泛关注。

运输及房屋局局长张炳良昨日在访问中指出，过去房屋供求出现结构性失衡，政府未来的长远房屋政策会以供应主导，相信供求之间的落差会收窄，但收窄程度就要视乎外围经济因素及利率走势。实际上，政府近年锐意增加土地供应，房屋供应及施工量接连录得新高。随着近年动工的楼盘逐步落成开售，中小型单位供不应求的情况将会转变，加上低息环境不可能持续，楼市转势已露端倪。目前楼市已经积累了巨大泡沫，就如1997年时一样。市民应改变对楼市只升不跌的预期，以免在羊群心理下冒险入市招致损失。

新一份施政报告中指出，未来3至4年一手私人住宅物业市场的供应量约为7.4万个单位，是有纪录以来新高，反映香港的房屋供应正由谷底回升。可以预期，楼市供不应求的情况将会逐渐改变。现时楼价仍在上升，尤其是中小型单位更屡创高位，一个主要原因是去年有多个大型新盘因不同理由而推迟出售，导致中小型单位仍然不足，因而引发市场“抢盘潮”。但当愈来愈多单位推出市面之后，抢盘情况将可大大纾缓。同时，当局的各项稳定楼市“辣招”，已将楼宇炒卖、投资及外来需求大大遏抑，香港楼市明显即将面临分水岭。

现时香港楼市的亢奋，与1997年亚洲金融风暴前有不少相通之处，当时市民疯抢新盘、市场普遍预期楼市只会升不会跌、买家存在现在不买将来更贵的预期，结果在楼市突然逆转之后出现骨牌式急挫，大量在高位入市的业主都成为了负资产。当时的惨况不少业主至今仍历历在目。香港楼市愈高，逆转时的风险就愈大。买家在上车时应汲取当年教训，量力而为，不要盲目赶上车。当局更应加强宣传将来的房屋供应充足，并且提醒各种潜藏的风险，改变置业者对楼市只升不跌的预期，以免因楼市逆转而损失惨重。

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