港报财经评论：突击脱欧，瑞士央行手尾长--信报1月19日

突击脱欧，瑞士央行手尾长/ 习广思

去年曾经多次提及炒欧罗兑瑞郎冲击1.2瑞郎关口的机会，指出在1.21瑞郎沽欧罗兑瑞郎虽然只能赚取微利，但近乎是必胜仓位；然而，不少对冲基金却认为，到了1.2瑞郎之后买入欧罗兑瑞郎才是必胜仓位。大量这类博瑞士央行死守1.2瑞郎的仓位，令市场风声鹤唳，不少中型及大型对冲基金损失惨重。瑞士央行于本月15日宣布取消1.2瑞郎兑换上限前，据路透数据，全球金融市场有超过35亿美元押注瑞郎汇率将下跌，为逾一年半以来最重造淡仓位。如此庞大的仓位数量，有其独特原因。

早于去年11月，欧罗兑瑞郎汇价已经跌至1.202瑞郎水平，并在该低位横行了两个半月，在外汇市场，20点子的“极限”损失风险，可说是微不足道，于是吸引了大量深信瑞士央行的散户及对冲基金累积瑞郎淡仓仓位。他们炒现汇或期货还好一点，如果累积的是期权合约，根本连成交的机会都没有，期权合约就被大量“KO”，散户的保证金户口应该绝大多数变成负数，对冲基金也出现庞大账面损失。不过，更大伤亡在坐盘的外汇经纪商身上。瑞郎地震引发的破产个案不断增加，一家美国网上券商表示，巨额的客户债务可能使其资本难以达标。一家纽西兰交易商Global Brokers NZ Ltd.更要关门大吉。另一网上外汇经纪商FXCM则较幸运，获注资3亿美元。

瑞士央行的决定对市场造成前所未有的震荡，FXCM称，其账面出现约2.25亿美元的客户欠款。瑞郎兑欧罗汇率一度飙升41%，是有史以来最高升幅，兑其他150多种货币的汇率升幅均超过15%，市场波动率跳升至一年多以来最高水平。瑞郎一下子裂口急升，沽了瑞郎的投资者根本逃生无门，招致重大损失。一般来说，外汇孖展合约杠杆极高，20倍是等闲事，一只货币的汇率瞬间急升41%，对持仓的孖展客来说是一场灾难。不过，经过近日的大升值，相信瑞士央行将出手干预。瑞士政府上月指出，未来两年该国经济将转强，但增速慢于预期，维持2014年经济增长率预估1.8%，但把2015年经济增长从去年10月预期的2.4%调低至2.1%。

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泵水倘逊预期，欧罗随时急弹/ 苏子

还记得一个月前瑞士央行仍坚称央行将会坚守欧罗兑瑞郎在1.20瑞郎关口汇率下限，央行指这是瑞士汇率政策的基石。然而，一个月后的1月15日，即上周四瑞士央行却意外地宣布放弃此汇率下限。换言之，即是正式脱鈎了，央行此一行动使到大量投资者以至金融机构均相信一个月前央行的言论而招致巨额损失。上周四当市场知悉央行放弃汇率下限后，欧罗兑瑞郎已瞬间自1.20瑞郎水平暴泻30%至0.85瑞郎关口附近。而上周四在瑞郎急挫期间，汇率可以说是完全欠缺任何流动性，投资者若持有相关的瑞郎短仓，只能眼白白看着汇率暴升，但却不能果断地止蚀，而且即使投资者一早下了止蚀单，但面对这种跳崖式的裂口大行情，止蚀单可以说近乎是不可能成交到的！

所以，作为散户投资者，强烈建议宜选择那些并非坐盘对赌的汇商（例如以ECW交易平台为主的汇商），而且所开设的交易户口一定是不会“输上身”的；例如存入10万美元资金，投资者最大的亏损金额便是此存入金额，若超逾此金额，尾数便由那交易商或市场来承担，否则，一旦碰到像上周四这种黑天鹅事件，投资者若是看错市而止蚀无门的话，损失随时远远超于自己可以承担的金额，最恶劣情况下，或要破产收场。

很多炒输了的投资者直指瑞士央行言而无信，但却认为，瑞士央行可以完全不理会自己的“金漆招牌”反口放弃汇率下限，央行一定已意识到有更大的黑天鹅事件即将发生，而这只黑天鹅将较央行自己反口脱鈎恐怖得多，所以为求自保，瑞士央行才顾不了面子这东西了。不过，瑞士央行率先自行引爆了2015年首只黑天鹅后，基于市场已有了充分戒心，故相信瑞士央行所担心的黑天鹅短期内很大可能未必会出现。倘若本周四欧洲央行议息后，若未见推出欧版QE，又或QE规模远不及市场预期，小心届时目前正被市场追捧的美元、日圆及黄金等避险资产将会掉头回落，而欧罗却会在市场一片看淡声中来个反高潮大幅反弹，兑美元后市有机会大幅回升至20天平均线阻力以上。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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