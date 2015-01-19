港报财经评论：黑天鹅乱飞，提防中冷箭--经济日报1月17日

黑天鹅乱飞，提防中冷箭/ 林瑞芬

外围金融及外滙市场动荡，恒指昨收报24,103，跌1%；国指收报12,076，跌0.9%，大市成交额949亿港元。技术上，本周恒指升穿24,200密集阻力位，但未能大幅抛离，显示上升动力有限，短期上升水位不多，若港股随外围回调，恒指23,300会是短期关键支持参考。新一年度，黑天鹅事件随时出现，瑞士央行突然与欧元脱鈎，同时宣布减息，导致外滙市场如坐过山车，美股亦连跌五个交易日。瑞士央行此举预示欧洲央行将快会公布量化宽松计划，新一年加入量宽行动的还有印度，本周宣布将基准利率——回购利率下调25个基点。埃及央行，亦意外宣布降息50个基点，基准利率降至8.75%。

至于香港上市的房企佳兆业 酿成的危机每天都在深化，周四市场热传深圳地产业整肃风暴或短期拉开，市场风声鹤唳，部分小型地产股亦中箭倒下。如地产业要整肃的话，又何止深圳，又何止这些小型地产企业，内房股风暴一旦蔓延至行内巨企，有可能酿成另一件黑天鹅事件。从龙头中国海外 都被传有楼盘被封，致股价一度急跌逾7%，低见23.5港元，午市公司已就事件解读，有关房产的所有单位均已出售及交付给买家，股价跌幅才收窄至2.8%，收报24.55港元，后市要稳收于24港元楼上，失守则向淡。至于内房小、中型股份，目前就无不受拖累，中国内地房市似已步入中期调整浪，正如去年强调汰弱留强战，实力不足者一旦出现财困问题，想博反弹亦不容易！

从以上事件看来，金融市场变幻是永恒的硬道理，冷箭难防，赢输多少也要讲一些运气的配合，赢就谷输就要缩！欧洲央行下周推量宽近尘埃落定，但月内还有一只黑天鹅潜伏。希腊大选提前到1月25日举行，多项民调显示民众反对紧缩和改革、要求减免债务的激进左翼联盟（Syriza）支持率领先执政的亲欧派新民主党（ND），局势变化难料。选举结果：一是Syriza胜选，但拒绝紧缩，亦不脱欧，寻求谈判妥协。二是ND胜选或Syriza胜选但组阁失败，ND主导成立联合政府，继续紧缩。三是所有党派组阁失败，重新大选。四是Syriza胜选，成立联合政府，保持强硬手段，推动债务违约，希腊脱欧。

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炒支付解封，高阳可翻兜/ 余少文

中国内地股市硬净，国企指数守住12,000点，待下周公布第四季GDP后，大市或有方向。而憧憬人民银行放行支付行业，下周翻兜高阳科技 。A股昨日继续在高位整固，国企指数因而没有受外围下挫拖累而大跌，国指全日只跌113点或0.9%，收报12,076点，成交额232亿港元，只有33%主板H股可以逆市上升，似乎后市仍是偏淡为主；而红筹指数跌55点或1.2%，收报4,496点，成交额不足70亿港元。

其实，上证综合指数过去两周主要在3,200点至3,400点区间上落，若能以横行来消化沽压，可以缓和中期超买现象，是期待。若然A股整固，则国指或要跌穿12,000点，会预期指数下试11,900点甚至乎11,600点后才继续寻顶，一句话是大市最好在现水平整固，因为健康调整，后市可以升得更高。而经常挂在口边的保险股和证券股，当然是大市调整的最佳选择，但亦可以考虑一些会走出低潮的股份，如航运股、钢铁股、支付股等，捧支付股高阳。虽然高阳去年核心业绩会显着回落，但因出售百富环球 部分股份，可以提振2014年盈利，只是憧憬高阳旗下随行付前景。

在年结时已指出高阳是今年初目标，若然当时当机立断建议股民买入，已经有微利，但去年曾推介高阳并获利，今次建议翻兜高阳，主要是其可以走出谷底，重新上路。安信国际近日一份报告中指出，随行付为中国内地第三大的第三方线下收单支付企业，按2013年交易金额计的市场比重为11%，但去年3月和9月遭人民银行对第三方支付行业的整顿下，被勒令暂停在全国范围接入新商户，及在五个省份退出业务，是去年股价下跌的主因。不过，如报告所讲，相关的审查已完成，有望在今年第一季重新接入新商户，故报告预计随行付POS终端接入数由去年的38万台，今明两年可分别增长90%和50%，即明年可突破100万台至108万台，也可以令随行付今明两年收入翻一番，即明年可超过14亿港元，所以认为高阳今明两年的增长值得憧憬。该报告更指随行付未来通过存量商户大数据切入互联网金融业务，未来成长空间值得期待。

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