更新版 1-中国经济：今年保持经济增长不失速，进一步扩大内需--官员

* 2015年保持经济在合理区间--发改委

* 采取措施进一步扩大内需

* 未来将高度重视扩大进口--商务部

* 对外投资料很快超过吸引外资 (新增更多讲话细节)

路透北京1月16日 - 中国国家发展改革委员会副主任朱之鑫周五称，保持宏观经济增长不失速且在合理区间运行，是今年的重要政策取向，为此将进一步扩大国内需求，稳定投资增速。

他在国新办举行的例行政策吹风会上表示，将积极推进“一带一路”建设，优化外商投资环境；完善稳定外贸的政策，扩大能源资源和关键设备进口。

“目前全球经济处于金融危机后的深度调整期...在这个过程中，保持经济增长换挡而不失速，就是今年宏观政策的重要取向。”朱之鑫称。

他表示，去年经济下行压力增加，未来要将稳增长保就业做为政策下限，把防通胀为上限。中国经济还可以保持在一个比较适当的增速上。

提到是否会加大投资的问题，他表示，拉动经济增长一直强调要发挥“三驾马车”的作用，要更好的发挥投资的关键作用和消费的基础作用，随着中国经济体量的增加，采取大规模刺激措施的效应在递减。

谈到2014年表现持续低迷的房地产市场时，朱之鑫认为，在中国经济发展过程中，在一个阶段中，房地产对中国经济发展起到了非常重要的拉动作用。

“不认为房地产出现危机。房地产市场在发展过程中都会有波动，也会产生各式各样的问题，在这个问题中最关键的就是能不能准确判断它的走势，预先性的采取措施。”他说，未来要稳定住房消费，加强保障房建设。

中国去年确定的经济增长目标是GDP增长7.5%左右，市场普遍预计政府将下调今年增速目标至7%左右。中国国家统计局将于下周二（20日）发布2014年GDP数据。

**重视扩大进口**

中国2014年全年外贸总值增长3.4%，远低于7.5%的政府目标。商务部副部长钟山在同一场合表示，去年外贸增速下降其中一个很重要的原因就是进口下降。

“进口下降的原因首先是进口产品出现量增价跌的局面，去年进口数量并未减少，只是进口额下降。第二个原因是有些国家对中国高技术产品进口的限制。”钟山说，未来中国会高度重视扩大进口，不断改善进口环境，提供进口便利。

他表示，预计2014年全年外贸对中国经济增长的贡献率将在10.5%左右，未来几年中国大概每年还会进口超过2万亿美元的商品，对外贸易对经济增长的支撑作用进一步凸显。

本周公布的数据显示，中国2014年出口同比增长6.1%，进口增0.4%，贸易顺差为3,825亿美元。2014年实际使用外资同比微增1.7%至1,195.6亿美元，对外直接投资则同比增长14.1%至1,029亿美元。