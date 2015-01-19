重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

( ) 以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月12日-16日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《焦点》中国12月非信贷融资异军突起，央行以静制动市场预期现分化

中国12月新增信贷和M2增速均低于预期，但放量至1万亿元左右的非信贷融资更引人注目。自去年11月降息以来，央行除进行MLF等局部操作外，公开市场等一直空窗，市场对未来货币政策的预期渐趋分化，全面放松观点不再一统天下。

--中国数据：12月进出口优于预期但全年目标落空，今年外贸前景偏谨慎

中国2014年12月进出口增速优于市场预期，全年外贸总值增速3.4%则正式宣告7.5%的目标落空。预计今年进出口形势料略有改善，出口强于进口导致的高顺差格局料延续。12月以美元计出口同比增长9.7%，进口同比下降2.4%，当月贸易顺差496.13亿美元。

--中国经济：国务院决定设立国家新兴产业创投引导基金，规模400亿元

中国国务院周三召开常务会议，决定设立总规模400亿元人民币的国家新兴产业创业投资引导基金。基金收益分配实行先回本后分红，社会出资人可优先分红；国家出资收益可适当让利，收回资金优先用于基金滚存使用。

--中国央行：增加再贷款额度500亿元，引导资金流向“三农”和小微企业

中国人民银行周五称，增加再贷款额度500亿元人民币，支持金融机构扩大“三农”(农业、农村和农民)和小微企业信贷投放，以继续实施定向调控、结构性调控。

--中国数据：2014年FDI同比微增1.7%，服务业利用外资保持增长--商务部

中国商务部周四晚间公布，2014年12月实际使用外资(FDI)同比增长10.3%，全年FDI同比微增1.7%。商务部称，全年利用外资规模稳中有进，结构更趋合理，其中服务业实际使用外资保持增长。

--中国经济：今年将延续定向调控，以改革统揽全局--国家信息中心

中国国家信息中心宏观政策动向课题组发布的报告称，2015年宏观调控政策总思路将延续定向调控，同时长短结合，在加快改革的前提下保持货币政策松紧适度。

--中国政策：农村土改试点完成顶层设计，坚持公有制性质不变等底线--国土部

中国国土资源部部长姜大明表示，农村土地制度改革试点已经完成顶层设计，试点过程中应坚持土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的“三不”底线。

--中国政策：机关事业单位养老保险制度改革，社会统筹与个人账户相结合

中国被诟病多年的养老金双轨制终于有实质突破。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，中国国务院周三发布关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定，明确实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

--中国房地产：加快发展租赁市场，支持房企向租售并举模式转变--住建部

为加快培育和发展住房租赁市场，中国住房和城乡建设部表示，将积极推进住房租赁信息政府服务平台建设，推动房地产开发企业转型升级，支持房企从单一的开发销售向租售并举模式转变，用三年时间基本形成渠道多元、制度健全的住房租赁市场。

--《财经洞察》成品油消费税“加税没商量”凸显中国税收法定迫切性

国际原油价格从去年中至今重挫六成，而中国成品油价同期跌幅却不足三成，究其原因，两个月内三次毫无顾忌地上调成品油消费税抵减了部分油价跌幅。尽管“加税没商量”的做法从中国目前规章看并无违规，但另一方面也凸显中国在税收法定性方面的不足。

--专家观点：反通缩将成为今年宏观调控首要任务--国经中心

中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军撰文认为，反通缩将成为新一年中国宏观调控的首要任务。如何防范经济下行与物价下行齐头并进、相互影响，如何做好价格调控并做好应对全面通货紧缩的政策储备，是2015年宏观调控新的挑战和重要任务。 ========================================================================== 【金融/证券/保险】

--《羊年展望》宽松政策护航中国债市牛尾行情可期，信用债创新料成亮点

2014年在中国经济走疲伴随着央行流动性宽松盛宴背景下，债券市场波澜壮阔，牛气冲天，羊年能否继续高唱凯歌？业内人士认为，宏观经济基本面下行通道中，监管层降低融资成本还将一如既往，流动性稳中宽松态势将继续为债市保驾护航，但力度恐有限，债市更大可能呈现牛尾行情。

--中国金融：银监会核准27家银行开办信贷资产证券化业务资格--消息

在盘活存量的顶层设计思路引导下，中国越来越多银行加入到信贷资产证券化业务的行列。超过三位消息人士周二透露，中国银监会近日发文核准了27家银行开办信贷资产证券化业务的资格。

--中国金融：四川省发布政府债务管理办法，融资平台不得新增政府债务

中国四川省人民政府网站发布四川省政府性债务管理办法，明确全省政府债务由省政府统一举借，剥离融资平台公司政府融资职能，融资平台公司不得新增政府债务。政府债务收支分类纳入全口径预算管理。

--中国外汇：境内结汇意愿下降令去年第四季外储续降，未来规模料震荡趋减

中国去年第四季外汇储备连续第二季度下降至年内最低水平，但降幅较上一季度放缓。分析人士指出，这与中国外汇占款低迷态势一致，反映美联储退出QE、人民币汇率预期分化背景下，境内主体结汇意愿下降，但这并不是资本外逃，未来外储规模还料续降。

--中国央行：2014年人民币结算的跨境贸易增长41%,直接投资增长近一倍

中国央行周四公布，2014年跨境贸易人民币结算业务较上年同期增长41%，增速有所放缓；但去年直接投资人民币结算量则增长近一倍。

--中国基金：去年全年QFII A股基金升45%，大幅超越国内同行--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，累计2014年全年，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩大升45%，表现优于国内股票型，QFII A股基金再度展现抄底与择股之优势。

--《焦点》佳兆业违约，或促使海外投资者对中国企业发债三思而行

中国房地产商佳兆业违约阴霾罩顶，而两个月前这家公司的财务情况似乎还很不错，投资人不得不重新思考在买进中国公司海外债券时，如何衡量政治风险。

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--《独家新闻》FACEBOOK与小米曾讨论投资后者，但未达成协议--消息

消息人士对路透表示，Facebook联合创始人扎克伯格与中国智能手机生产商--小米科技首席执行官雷军在小米上个月融资11亿美元前探讨过投资后者的可能性，但未能达成任何协议。

--中国房地产：四季度全国综合地价环比增速年内首升--土地勘测规划院

中国土地勘测规划院最新报告称，2014年四季度全国综合地价水平继续上涨，环比增 速当年内首次上升，但同比增速持续放缓，其中住宅地价与综合地价表现一致。

--中国能源：2014年全社会用电量同比增3.8%--国家能源局

中国国家能源局周五称，2014年全社会用电量55 ,233亿千瓦时 同比增3.8%，较1-11月3.7%的增速略有加快。

--企业结盟：阿里巴巴将投资5.5亿美元，入股印度在线支付公司--消息

直接涉足交易的消息人士表示，全球最大电子商务企业中国的阿里巴巴集团及旗下支付宝，正就入股印度在线支付公司One97 Communications进行深入磋商。该印度企业拥有一个在线支付平台，阿里巴巴将投资约5.5亿美元。

--中国企业：华为称2014年营收可能成长20%，经营利润率料为12%

中国华为周二公布未经审计的数据称，2014年全球营收可能达2,870-2,890亿元人民币，较上年约增20%。

--汽车产业：2014年中国汽车销量同比增长6.9%，较2013年大幅放缓--CAAM

中国汽车工业协会(CAAM)表示，2014年中国汽车市场销量增幅从上年的13.9%降至6.9%。

--《羊年展望》中国改革红利及货币宽松将推动香港股市更上一层楼

香港股市经历了2014年整年的跌宕后，2015年的重点已不在于指数上升多少，而是能否选中具增长潜力的股份，以紧贴中国经济变革的浪潮。

--《独家新闻》中铁建再次投标墨西哥高铁项目，中标胜算很大--消息人士

据知情消息人士透露，尽管前次中标因墨国政治丑闻被取消，中国铁建股份有限公司(CRCC)这次仍可能赢得为墨西哥修建高铁系统的合同，价值约为37.5亿美元。

--香港新股：中国铁路通信信号赴港IPO拟集资高达20亿美元--IFR

汤森路透旗下刊物IFR周三引述知情人士报导称，中国最大轨道交通控制系统供应商中国铁路通信信号计划在香港首次公开上市(IPO)，集资高达20亿美元。

--中国金属：铝价重挫，炼铝行业年中前恐关闭逾50万吨产能--消息

产业消息人士指出，由于需求走软且供应充沛，国内价格跌破生产成本，中国炼铝业者未来几个月关停的产能可能超过50万吨。

--中国钢铁：行业处调整转型升级最佳期，钢产量进入峰值平台期--钢协

中国钢铁工业协会新一任会长张广宁表示，中国钢产量已经进入到峰值平台期，或者说到了拐点，钢铁行业目前虽然正处在最困难的时期，但也正是调整转型升级的最佳期。

--中股业绩：宝钢股份去年净利58亿元几未增长，受累销价下降及设备年修

中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司周三发布业绩快报称，2014年实现归属于上市公司的净利润58.23亿元人民币，与上年的58.18亿元相比几乎未见增长。公司归结的主要影响因素包括产品销售价格下降、高炉及主要产线设备年修等。

--香港新股：中国华融计划2015年下半年赴港进行30亿美元IPO--IFR

汤森路透旗下刊物IFR周三引述知情人士报导，中国最大不良贷款管理公司--中国华融资产管理计划2015年下半年在香港首次公开上市(IPO)，筹资30亿美元。

--中国企业：福布斯发布中国潜力企业榜，移动互联网企业优势明显