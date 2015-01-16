台湾债市：10年公债殖利率收创一年半新低，国际动荡下周多头气势不减

* 10年债殖利率大幅收跌
* 美债强劲殖利率底部难测
* 下周103/13区间料在1.40-1.51%
路透台北1月16日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周五大幅收跌，创下近一年半新低。国际金融情势动荡加剧，美债多头气势正焰，本地债市尾随国际债市偏多气氛，各种年期公债殖利率曲线全线下移，预估下周将持续探底，且波动度加大。
交易员指出，10年美债殖利率盘中不断创下20个月的波段低位，且单日波动可近10基点，短线明显反弹的机率不大；加上下周欧洲央行将举行会议，如果符合预期推出大规模宽松，资金外溢效果恐令美债更受青睐，市场暂时难寻利空理由。
〞这波多头不能小觑，我们还是谨慎看多。〞一位银行交易员说。
10年债 周线收低9.26基点；今日收盘殖利率1.4724%为近一年半新低，前低为2013年7月26日的1.4635%。
交易员指出，虽然市场盘面看多，但台债交易量低迷的老问题难解，流动性不足让交易商追价的心态较为谨慎，较难走出自己的路，下周仍以美债的走势为主要参考指标。
美国30年期公债收益率周四连续第二日触及纪录低位，之前瑞士央行意外降息，并放弃了瑞郎/欧元汇率上限，引发市场对较高收益的美国公债的需求。指标10年期公债 收益率触及20个月新低1.735%，尾盘报1.741%，较周三尾盘跌9个基点。亚洲盘低位则一度触及1.7040%。
**观察20年券标售结果**
除了国际间债市的走势外，本地债市下周二(20日)将标售20年新券104/2 ，也成为下周影响债市走势的另一变数。
交易员认为，此次标售在国际局势混乱之际，结果十分关键，若标在2.02-2.03%的近期水位，显示投资人对殖利率曲线后端也同步看多，将助益主流10年债及五年短券的多头信心。
〞标得差，10年债可能就会回弹3-4基点，但中线还是受到国际市场的影响。〞一证券商交易员说。
此外，交易员也认为月底美联储今年度的首次会议至关重要。因近来美国升息议题遭到债市交易商淡化，如果美联储提出较明确的升息时点指引，或将引发不小的债市卖压。也因国际间变数仍多，台债当前新一波追价仍要靠外力拉动，因交易商均心存警戒。
交易员预估，下周10年公债103/13殖利率估在1.40-1.51%间交投；五年期公债103/15期殖利率区间可望在0.98-1.06%内移动。
20年期公债104/2期将在下周二(20日)标售，预估发行金额为400亿台币。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 103/15 -3.80 1.0275 *1.0182-1.0319 72.0
10 103/13 -5.52 1.4724 *1.4630-1.4918 159.0
* 表该券交易以来殖利率新低。
本周全球重要经济事件与数据包括：
1/16(五)：美国12月CPI、美国12月工业生産、美国1月路透/密西根大学消费者信心指数、美国12月克利夫兰联邦储备银行CPI、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。
下周全球/台湾重要经济事件与数据包括：
1/18(日)：中国12月70个大中城市住宅销售价格月度报告；
1/19(一)：日本11月工业生産修正值、消费者信心指数、欧元区11月经常帐及直接投资、日本1月路透短观制造业景气判断指数、2015年亚洲金融论坛；
1/20(二)：中国2014年第四季GDP、12月零售总额、工业增加值、德国12月生产者物价指数、1月ZEW景气判断指数、台湾12月外销订单、全美住宅建筑商协会(NAHB)1月房屋市场指数、IMF将发布最新全球经济预测、日本央行举行货币政策会议(至1月21日)；
1/21(三)：美国12月房屋开工年率、瑞士达佛斯世界经济论坛2015年年度会议(至1月24日)、日本央行结束为期两天货币政策会议；
1/22(四)：欧元区1月消费者信心指数初值、美国联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数、美国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值、韩国第四季国内生产总值(GDP)、欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率；
1/23(五)：日本1月制造业采购经理人指数初值、法国、德国、欧元区1月Makit PMI初值、美国芝加哥联储12月全国活动指数、美国12月成屋销售、领先指标。
30 103/16 没有成交
20 104/2 2.0250
10 103/13 1.4724
5 103/15 1.0275
3 104/1 0.7420
2 103/1 没有成交
(完)
(记者 林妙容; 审校 张喜良)