中国票据市场：转贴利率震荡走低，收票需求尚可且IPO影响弱于预期

路透上海1月16日 - 中国票据市场本周转贴利率仍震荡走低，新股密集IPO对资金面的影响明显弱于预期，而年初银行多积极冲信贷规模，因此整体收票需求尚可，推动价格下行。
不过交易员预计，由于资金成本仍未出现明显回落，以当前转贴利率收票获利仍薄来看，短期内继续下探的空间料有限。
上海一银行交易员表示，“本来之前有点担心IPO，结果实际上(对资金面)就没什么影响，转贴还是再往下走的，今天(年息)在4.9-5.0%之间吧。”
他并透露，昨日转贴利率的降幅较为明显，最低曾探至4.8-4.85%附近，不过考虑到目前的资金利率水平，进一步向下的动力不足。
银行间市场周五资金面延续紧平衡格局。缴税截止日临近，其对流动性的影响有所显现，融入难度较此前几日略大，不过主要回购利率走势仍属平稳。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 5.2432/5.1297 5.2655/5.1191 5.4300/5.2970
12/31 5.4938/5.4120 5.5346/5.4158 5.7055/5.6160
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变动 -25.06bp/-28.23bp -26.91bp/-29.67bp -27.55bp/-31.90bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.2571%，上周五为5.5636%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)