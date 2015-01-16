《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(1月12日-16日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周微涨0.03%。年初结汇盘较重，但国际油价疲弱致油盘购 汇不时出手，市场供求更趋均衡下，人民币维持缓步升值态势，直至瑞士央行突弃瑞郎上限 ，令人民币将本周涨幅几乎回吐殆尽。但市场人士指出，升至逾半个月高位的中间价反映了 央行的维稳意图，瑞郎脱钩欧元对人民币影响更侧重于短期，并不一定意味着人民币将开启 贬值通道。 公开市场操作: --中国央行公开市场本周仍无任何动作，至此“零操作”已持续逾一个半月；新股IPO密 集申购并未对流动性掀起太大波澜，面对相对平静的资金面形势，公开市场操作也稳字当头 。 市场人士指出，央行目前仍更倾向于通过定向手段为市场提供支持，比如本周关于MLF( 中期借贷便利)续做的传闻。通过定向工具，既能维持稳定的预期，同时也避免向市场传递 更强的政策信号，这与当前稳中偏松的政策基调亦更为契合。 债市: --银行间市场当周现券收益率整体呈下探态势，因密集IPO对资金面压力小于预期，以及 海外避险情绪带动等。本轮缴税即将结束，预计资金面有望稳中向好，再有外围市场多头情 绪助力，境内市场现券预期较为乐观。 票据: --中国票据市场当周转贴利率仍震荡走低，新股密集IPO对资金面的影响明显弱于预期， 而年初银行多积极冲信贷规模，因此整体收票需求尚可，推动价格下行。不过交易员预计， 由于资金成本仍未出现明显回落，以当前转贴利率收票获利仍薄来看，短期内继续下探的空 间料有限。 股市: --当周沪综指 两度下探3,200点进行短调后，在大盘权重股拉升下重拾升势，再度 冲击3,400点整数关口，并连续第10周上涨，但量能明显不济。本周20多只新股陆续申购， 外围市场及油价持续动荡，对资金面预期有较大影响。随着年报披露和2014年经济数据披露 日期临近，市场对基本面关注度提升，情绪趋于谨慎。 期市: --沪铜当周暴跌7.25%，本周最大跌幅逾一成，一度跌破4万元关口。除了基本面供应增加 、需求放缓外，国际油价暴跌、美元走强以及希腊可能退出欧元区等金融风险，均是本轮铜 价雪崩的诱发因素，令做空头寸不断堆积，最终跌破6,000美元的重要关口，导致期权行权 、保值盘被迫平仓，加上投机力量的冲击促成此次大跌行情。 伦敦期铜虽然周五微升，但 该期铜将创下2011年以来最大周度跌幅。沪铜主力合约 周五收报每吨41,040元。 --沪金当周大涨3.47%，本周盘中最高报253.75元。被视为风险偏高资产的替代投资，在 本周全球市场剧烈震荡之际，尤其在瑞士央行意外放弃瑞郎汇价限制后引发瑞郎暴涨，投资 人寻求躲避市场波动的安全去处，金价持续上扬，国际金价创下10个月来最佳周度表现。沪 金主力合约 周五收报253.65元，收创去年9月4日来新高。(完) (整理 边竞/倪蔚丹/李宏薇/李文科; 审校 张喜良)