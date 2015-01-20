新债招标：台湾20年公债104/2得标利率2.08%，符合预期但不足额标售

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透台北1月20日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的20年104/2期公债 得标利率为2.08%，符合市场预估的2.04-2.08%区间，但不足额标售。
104/2期实际发行额为318.022亿台币，低于公告发行额400亿台币，此次投标总额413.5亿台币，投标倍数为1.03倍，低于上次三年公债104/1的2.35倍。
各行业的得标比重方面，银行业得标比重64.15%、证券业16.35%、票券业0.63%、保险业18.87%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 林妙容; 撰写 詹静宜; 审校 杨淑祯)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M