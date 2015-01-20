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货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 12:40 BJT

新债招标：台湾20年公债104/2得标利率2.08%，符合预期但不足额标售

路透台北1月20日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的20年104/2期公债 得标利率为2.08%，符合市场预估的2.04-2.08%区间，但不足额标售。

104/2期实际发行额为318.022亿台币，低于公告发行额400亿台币，此次投标总额413.5亿台币，投标倍数为1.03倍，低于上次三年公债104/1的2.35倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重64.15%、证券业16.35%、票券业0.63%、保险业18.87%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 林妙容; 撰写 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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