新债招标：台湾20年公债104/2得标利率2.08%，符合预期但不足额标售

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。