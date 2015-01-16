《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日圆走强打压日经指数收挫1.4%，周线连三跌

日本股市日经指数周五震荡收低，瑞士央行意外放弃瑞郎汇率上限，震撼金融市场后，日圆走强，因而打击日股风险偏好。日经指数收低1.4%，至16,864.16点，盘中曾跌至16,592.57点，为10月31日日本央行意外放宽货币政策以来最低。临收盘前，希冀退休基金和日本央行买股的期望，使跌幅稍有收敛。许多投资者亦认为市场大跌提供了买入的良机。日经指数本周累计跌1.9%，为连续第三周周线下滑。东证股价指数下跌0.9%，报1,363.73点。JPX-日经400指数亦跌0.9%，报12,377.59点。

--中国股市：沪综指收升1.2%至近五年半新高，计算机、传媒等板块领涨大盘

中国股市沪综指收升1.2%至近五年半新高，盘中再次冲击3,400点整数关口。分析师指出，今天计算机、传媒等板块领涨大盘。临近业绩披露期，部分小盘股业绩较好，市场预期将出现高送转等题材，支撑其股价短期走强。沪综指收报3,376.50点，涨40.04点或1.2%；此前收盘高点为2009年8月5日的3,428.50点；该指数全周累计上涨2.77%，连续第10周上涨；上证A股今日成交3,920亿元人民币，上日为3,303亿元。

--香港股市：恒生指数收低1%，全球经济疑虑扩散

香港股市收低，美股隔夜跌势蔓延至亚洲。恒生指数下跌1.0%至24,103.52点，恒生国企指数跌0.9%至12,076.74点。本周，恒生指数共涨0.8%；恒生国企指数上涨0.4%。信息类股拖累恒指表现。金融类股则给恒生国企指数带来最大压力。

--汇市：欧元守在近11年低位，SNB决议增强对ECB量化宽松押注

欧元徘徊在略高于11年低位处，因投资者对瑞士央行(SNB)弃守瑞郎汇率上限的政策解读为，几可确定欧洲央行(ECB)下周将推出大规模购债计划。交易员认为瑞士此举是意识到欧洲央行将在1月22日的政策会议上采取全面量化宽松措施。失去瑞士央行的支持，欧元全线挫跌。欧元将面临新一轮考验，外汇市场在等待定于1月22日召开的欧洲央行政策会议，及其三天之后的希腊提前选举结果。0855GMT，欧元/美元微跌0.09%至1.1618美元，美元/瑞郎上涨1.04%至0.8670瑞郎。

--德国公债收益率触及新低，因投资者选择高评级债来避险，之前瑞士央行意外放弃瑞郎汇率上限的决定，继续冲击市场。10年期指标德债收益率首次跌破0.40%。美国和英国公债收益率也下跌，之前瑞士央行周四宣布放弃1.20的瑞郎兑欧元汇价上限，令市场震惊。

--国际油市：布兰特原油持于48美元上方，鲜有人预期油价短期内强势反弹

布兰特原油期货小升，持于每桶48美元上方，分析师称油价在当前水准获得良好支撑，不过鉴于全球供应继续过剩，鲜有人预计油价短时间内会强劲反弹。0840GMT，布兰特原油期货上升0.46美元，报每桶48.73美元。美国原油期货上涨0.51美元至46.76美元。

--全球金市：金价周线料录得10个月来最佳表现，获避险买需支撑

金价在四个月来最高水准附近交投，且料将创下10个月来最佳周度表现。在瑞士央行意外放弃瑞郎汇价限制后，投资人寻求躲避市场波动的安全去处。0728GMT，现货金上涨至每盎司1,259.80美元，周四一度跳升至1,266.11美元，为去年9月以来高点。周四全球市场剧烈震荡之际，可以见到投资人将资金转入黄金；黄金通常被视为风险偏高资产的替代投资。在冲破一些重要技术水准后，也推动金价续扬。

--金属期市：伦敦期铜微升，但可能创下逾三年最大周度跌幅

伦敦期铜微升，此前中国当局出台措施促进放贷。不过期铜料将创下2011年以来最大周度跌幅，由于市场对全球增长信心低迷，而且交易商寻机逢高抛售。0805GMT，LME三个月期铜缩减稍早涨幅，上涨0.3%，报每吨5,647.50美元。铜价今年迄今已下跌11%。上海期交所期铜主力3月合约攀升1.3%，报每吨41,040元人民币。