版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 13:52 BJT

背景资料：2014年中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

路透香港1月16日 - 中国央行公布的数据显示，2014年跨境贸易人民币结算业务较上年
同期增长41%，增速有所放缓；但去年直接投资人民币结算量则增长近一倍。

2014年跨境贸易人民币结算业务累计实现6.55万亿（兆）元。2013年该业务增长57%，至4.6
3万亿元。

去年的直接投资人民币结算业务累计发生1.05万亿元，较上年的5,337亿元大增97%。这意味
着，人民币国际化正在直接投资领域开花结果。

央行数据并显示，2014年以人民币进行结算的跨境货物贸易累计为5.9万亿元，而服务贸易
及其他经常项目累计为6,565亿元。

同期，以人民币结算的对外直接投资和外商直接投资分别累计发生1,866亿元、8,620亿元。
对比2013年的856亿元、4,481亿元，投资额分别按年大增118%和92%。
    
    相关链接请点击：link.reuters.com/ryd83w

以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位：亿
元人民币)
              跨境贸易    货物贸易      服务贸易   对外直接  外商直接
             人民币结算                 及其他      投资      投资
 
   2014.12*    6,134      5,564       679       272     1,423
   2014.11     5,568      5,124       444       149       713 
   2014.10     5,598      5,112       486       108       613 
   2014.09*    5,944     #15,158  #-9,258       170       709
   2014.08     4,572      4,075       497        70       517 
   2014.07     4,984      3,067     1,917       232       811 
   2014.06*    5,681      3,517     2,151       267       954
   2014.05     5,153      3,271     1,882       164       624 
   2014.04     5,366      3,212     2,154       156       603
   2014.03*    6,620      4,279     2,354        85       789
   2014.02     4,378      2,938     1,440        43       399 
   2014.01     5,502      3,683     1,819       150       465 
   2013.12*    5,783      3,486     2,297       194       984
   2013.11     5,064      3,414     1,650       108       323
   2013.10     3,853      2,600     1,253        32       371
   2013.09*    4,009      2,539     1,532        67       632
   2013.08     3,521      2,242     1,279       213       277
   2013.07     3,570      2,319     1,251        22       279
   2013.06*    3,587      2,091     1,395        78       424
   2013.05     3,643      2,285     1,358        35       215
   2013.04     3,270      2,232     1,038        27       202
   2013.03*    4,205      2,864     1,380        61       338
   2013.02     2,655      1,871       784         8       155
   2013.01     3,140      2,257       883        11       281
   2012.12*    3,529      2,491     1,023        39       557
   2012.11     3,038      2,244       794        21       232
   2012.10     2,333      1,665       668        11       176
   2012.09*    2,830      1,931       886        10       285
   2012.08     2,710      1,900       810        12       200
   2012.07     2,441      1,683       758        12       142
   2012.06     2,593      1,689       904        35       164
   2012.05     2,160      1,476       684        30       160
   2012.04     1,962      1,355       607        93       124
   2012.03     2,613      1,879       734         8       219
   2012.02     1,907      1,336       571         4       116
   2012.01     1,284        951       333        17       135
  (单位：万亿元人民币)
             跨境贸易  货物贸易    服务贸易    对外直接    外商直接
            人民币结算             及其他      投资        投资
 第一季度      1.65      1.09     0.5613     0.278      0.1653 
 上半年        3.27      2.09     1.18       0.865      0.3834 
 前三季度      4.82       4.32     0.4956    0.1337     0.5871 
 2014全年      6.55      5.9      0.6565     0.1866     0.8620 
 


 (发稿 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐