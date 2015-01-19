背景资料：2014年中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

路透香港1月16日 - 中国央行公布的数据显示，2014年跨境贸易人民币结算业务较上年 同期增长41%，增速有所放缓；但去年直接投资人民币结算量则增长近一倍。 2014年跨境贸易人民币结算业务累计实现6.55万亿（兆）元。2013年该业务增长57%，至4.6 3万亿元。 去年的直接投资人民币结算业务累计发生1.05万亿元，较上年的5,337亿元大增97%。这意味 着，人民币国际化正在直接投资领域开花结果。 央行数据并显示，2014年以人民币进行结算的跨境货物贸易累计为5.9万亿元，而服务贸易 及其他经常项目累计为6,565亿元。 同期，以人民币结算的对外直接投资和外商直接投资分别累计发生1,866亿元、8,620亿元。 对比2013年的856亿元、4,481亿元，投资额分别按年大增118%和92%。 相关链接请点击：link.reuters.com/ryd83w 以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位：亿 元人民币) 跨境贸易 货物贸易 服务贸易 对外直接 外商直接 人民币结算 及其他 投资 投资 2014.12* 6,134 5,564 679 272 1,423 2014.11 5,568 5,124 444 149 713 2014.10 5,598 5,112 486 108 613 2014.09* 5,944 #15,158 #-9,258 170 709 2014.08 4,572 4,075 497 70 517 2014.07 4,984 3,067 1,917 232 811 2014.06* 5,681 3,517 2,151 267 954 2014.05 5,153 3,271 1,882 164 624 2014.04 5,366 3,212 2,154 156 603 2014.03* 6,620 4,279 2,354 85 789 2014.02 4,378 2,938 1,440 43 399 2014.01 5,502 3,683 1,819 150 465 2013.12* 5,783 3,486 2,297 194 984 2013.11 5,064 3,414 1,650 108 323 2013.10 3,853 2,600 1,253 32 371 2013.09* 4,009 2,539 1,532 67 632 2013.08 3,521 2,242 1,279 213 277 2013.07 3,570 2,319 1,251 22 279 2013.06* 3,587 2,091 1,395 78 424 2013.05 3,643 2,285 1,358 35 215 2013.04 3,270 2,232 1,038 27 202 2013.03* 4,205 2,864 1,380 61 338 2013.02 2,655 1,871 784 8 155 2013.01 3,140 2,257 883 11 281 2012.12* 3,529 2,491 1,023 39 557 2012.11 3,038 2,244 794 21 232 2012.10 2,333 1,665 668 11 176 2012.09* 2,830 1,931 886 10 285 2012.08 2,710 1,900 810 12 200 2012.07 2,441 1,683 758 12 142 2012.06 2,593 1,689 904 35 164 2012.05 2,160 1,476 684 30 160 2012.04 1,962 1,355 607 93 124 2012.03 2,613 1,879 734 8 219 2012.02 1,907 1,336 571 4 116 2012.01 1,284 951 333 17 135 (单位：万亿元人民币) 跨境贸易 货物贸易 服务贸易 对外直接 外商直接 人民币结算 及其他 投资 投资 第一季度 1.65 1.09 0.5613 0.278 0.1653 上半年 3.27 2.09 1.18 0.865 0.3834 前三季度 4.82 4.32 0.4956 0.1337 0.5871 2014全年 6.55 5.9 0.6565 0.1866 0.8620 (发稿 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)