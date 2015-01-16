更新版 1-台湾货币市场：短率仍在低位，下周需留意提领新钞后续影响

* 银行间资金充裕令短率仍在低位

* 下周稍加留意提领新钞后续影响

* 短票量能偏少不足因应买票需求 (更新拆款数据、存单发行细节及通货发行数)

记者 詹静宜

路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周五仍在低档。资金调度人士指出，尽管周一起银行间陆续提领新钞，不过本周通货发行数增加270亿台币，对资金调度影响微乎其微，目前整体市场资金持续充裕，短率持稳既有低位不变。

展望下周，他们表示，下周台银排定提领新钞的银行家数及总量较多，且下周央行存单到期金额不大，稍加留意银行提领新钞后资金卡在库现，是否影响周转金调度，现在仍看不出提领新钞对资金调度的影响。

〞市场都没人要钱，没接到要钱的电话。 〞一位银行资金拆出方交易员说。

资调人士并指出，特定大型金融机构预计最快下周提供跨月拆款资金给票券商，以现在资金宽松态势来看，且月底距离农历年关紧缩因子仍遥远，月底效应料自月底当周才会比较明显。

因应农历年新钞需求，台湾银行从周一(12日)起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，周五通货发行数来到1.74兆(万亿)，较上周五(9日)约增加270.61亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日在0.388-0.430%。

**发票量不足因应需求**

短票方面，大型票券商表示，周五发票量未如往常般例行性偏多，依旧不够满足银行、投信端买票需求，尤其货币型基金申购款增多为求有效去化，部分涌进短票市场，先抢高利免保短票，若抢不到就退而求其次拿些自保短票，令短票利率持稳既有区间低位。

“今天抢更凶，票都不够卖。”一位大型票券交易员说。

展望下周，票券商指出，下周提领新钞的银行家数变多，将观察银行端周转金调度状况，若无影响料短票利率可望持平低位，若周转金调度略现缺口，料下周短票利率略向区间高位靠拢。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.58-0.60%，少数成交在0.61%；至于跨农历年短票成交利率则落在0.63-0.66%，皆大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.609%，前日平均利率在0.606%。

台湾央行周五公布，共发行1,116.5亿台币存单，与今日存单到期金额1,116.5亿台币相较，存单发行余额持平不变。

下周央行存单到期总额为1兆561亿台币，落点分别为周一2,032.5亿、周二 957亿、周三806亿、周四3,194亿及周五3,571.5亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为62亿台币，至周日累积超额准备为1,121亿台币、加计前期1%的超额准备为3,250亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周五大致持平上日，资金供应有序，券源略有不足。交易员称，投信及寿险今日询券热度平稳，以到期续作为主；不过银行端青睐的公债RP承作，则因近日公债波动加剧，解钱或新增承作较为频繁。

他们指出，公债市场近日走势强劲，交易商获利了结或承接部位的换手交易不断，使得近来公债RP承作天期缩短，甚至经常是1-2天的附买回交易，以随时因应买卖断交割需求。这也让公债RP的资金进出增多，但银行端因有资金去化需求，仍愿承作。

〞今天我们有公债交割，解了银行很多钱，他们一片哀嚎。〞一证券商交易员说。

展望下周，市场多预期因本币/外币长债交割增多，资金情势将会较本周稳中略偏紧，但尚不至于影响成交利率，只是资金的进出会受到干扰。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

下周本地债券发行情况如下：周二信锦 转换公司债8亿台币；周三国统国际 转换公司债6亿台币；周五正道 转换公司债7亿台币、志嘉建设 转换公司债4亿台币、英国骏懋银行(莱斯银行) 金融债3.15亿美元、20年期公债预估金额400亿台币、Air Liquide Finance宝岛债5亿人民币。