《中国债市每日综述》外资买气提现券暖意，海外多头情绪压收益率下行

* 外资买盘汹涌，现券收益率和IRS普降

* 海外债市多头情绪浓厚，收益率突破下行

* 缴税后资金面料稳中向好，债市预期相对乐观

路透上海1月16日 - 中国银行间市场周五现券收益率和IRS均跌逾5个基点(bp)，国债期货主力合约也大幅走升。在海外债市收益率大挫影响下，外资机构在境内市场买盘汹涌，带动现券暖意升温。

交易员认为，几日内缴税就将结束，预计资金面有望稳中向好，再有外围市场多头情绪助力，境内市场现券预期较为乐观。

在瑞士央行意外降息，并放弃瑞郎/欧元汇率上限后，美国和英国公债收益率下跌，德国公债收益率触及新低，因投资者选择高评级债避险。

华中一银行交易员表示，银行间债市今日买气主要由外资机构带动，收益率跌幅达5-6个bp。

剩余期限约9.6年的国开行固息债140222券最新成交 在3.8750%，上日尾盘为3.9400%。

上海一银行交易员认为，随着本轮缴税渐近尾声，未来流动性有望更加宽松。若外围避险情绪仍在，境内现券收益率向下动力将强于向上方向。

国债期货主力合约TF1503 收报97.450元人民币，较上日结算价涨0.362元，或0.37%。

**缴税影响显现，但回购利率仍稳**

银行间市场周五资金面延续紧平衡格局。缴税截止日临近，其对流动性的影响有所显现，融入难度较此前几日略大，不过主要回购利率走势仍属平稳。

交易员称，随着下周缴税影响渐消以及新股申购资金陆续解冻，资金面有望重新转好；不过市场普遍预期春节前可能还有一轮新股IPO现身，而且节日备付需求也会逐步升温，未来一个月的流动性仍会面临一些压力。

“今天一般，还是紧平衡，不至于紧，但不太好借，”华东一银行交易员称。

她谈到，一季度的缴税规模本来就不小，加上此次缴税从申报到上缴截止日间隔较近，时间偏紧也使得短期冲击相对集中。

她并表示，春节前的资金面尽管还面临一定的不确定性，但目前跨春节的长期资金需求一般，结合最近同业存单发行也较为理想的情况，表明市场对中长期资金面的预期总体尚好。

北京一银行交易员亦指出，从本周资金面淡定面对密集IPO的表现看，即便春节前还有一波IPO来袭，流动性也有一定的承受力，况且临近假期，为支持节日备付需求，央行也会适时出手相助。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为11,478.95亿元，较上日的10,755.98亿元增近一成；其中，隔夜品种成交9,800.38亿元，上日为9,125.00亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6041 2.6029 +0.12 9,800.38

七天 3.8475 3.8341 +1.34 1,482.20

14天 4.6302 4.6774 -4.72 137.72

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5000 8.0750 -457.50 3,369.58

七天 3.0300 4.0050 -97.50 359.27

14天 3.2150 4.1250 -91.00 20.66

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7100 2.7000 +1.00 --

七天 3.9400 3.8400 +10.00 --

14天 4.6000 4.7200 -12.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6330 2.6310 +0.20 --

七天 3.8480 3.8430 +0.50 --

三个月 4.8890 4.8940 -0.50 --